I když komise dala tunelu v Bílině zelenou, vede ke stavbě ještě dlouhá cesta

Plánované zvýšení z 90 na 110 kilometrů v hodině, Kladrubská spojka, vytíženost silnice od Teplic, přes Bílinu, Most až do Chomutova. To vše v rámci komplexní tahové studie, kterou vypracovalo Ředitelství silnic a dálnic jako jednu z posledních možností pro vyřešení dopravy v Bílině, přineslo ovoce.

Tunel. Ilustrační foto | Foto: Deník / Hana Jakubcová

Ministerstvo dopravy požehnalo tunelu v Bílině. Po sečtení všech plus a minus se od předchozích výpočtů, kdy byl hodnocený samostatně, teď v celkovém pohledu jeví jako efektivní a hlavně potřebný. Bílina jako úzké hrdlo na sledované a dopravně zatížení silnici nemůže zůstat. Zprávu týkající se schválené tunelové varianty v Bílině na silnici I/13 zveřejnilo v úterý 21. září ŘSD. Podle mluvčí společnosti Dany Zikešové nebyl hlavní důvod, proč byla nakonec tunelová varianta schválena, jen v samotné Bílině, ale v širším pohledu na celou silnici I/13. „Město Bílina je úzkým hrdlem jinak kapacitně vyhovující silnice I/13, která je mezi Teplicemi a Chomutovem realizovaná ve čtyřpruhovém uspořádání. V Bílině se však silnice mění na průtah městem, který je dvou až třípruhový se semaforem a několika kruhovými objezdy. Ve špičce trvá projet přes kilometr dlouhý průtah Bílinou klidně 30 minut,“ uvedla. V rámci řešení dopravy v Bílině bylo v minulosti prověřováno mnoho možných variant. Nejschůdnější se nakonec ukázal být tunel, který od vlakového nádraží až ke koupališti Kyselka prakticky kopíruje řeku Bílinu. Na začátku i na konci se napojí na stávající silnici I/13 ve čtyřpruhovém uspořádání. Přehodnotili tunel v Bílině, vyšel jim v kladných číslech Přečíst článek › "Tunel už byla poslední možnost, kterou jsme mohli v rámci Bíliny prověřit,“ říká k rozhodnutí komise ministerstva dopravy ředitel chomutovské Správy ŘSD Martin Vidimský. Podle něj ale k samotné stavbě povede ještě dlouhá cesta. „Nyní musíme připravit záměr projektu, následně dokumentaci EIA pro posouzení vlivu stavby na životní prostředí a zejména pak stavební povolení, které bude znamenat už skutečnou zelenou pro tuto stavbu,“ dodal. Informace o schválení tunelové varianty potěšila i radnici v Bílině, která se aktivně podílí na přípravě projektu. „Konečně vidíme to pomyslné světlo na konci tunelu a věříme, že všechny práce půjdou, jak nejrychleji mohou, abychom se v roce 2032 mohli tunelem skutečně projet,“ pevně věří starostka Zuzana Schwarz Bařtipánová.