Stavět se začne po pěti letech příprav nejdříve v roce 2025. Zatím není jisté, zda bude mít tunel dva provozní tubusy nebo pouze jeden. Vedoucí dopravní policie Ústeckého kraje Jiří Ušák se domnívá, že by měl mít jízdní pruhy pro oba směry dopravy oddělené, jako tomu je na dálnici D8 u Prackovic. „Z hlediska dopravy je to bezpečnější. Dokládají to statistiky nehod,“ řekl v Bílině na veřejném projednání k zamýšlené stavbě.

Tunel by měl začínat před nádražím ve směru od Teplic. Druhý portál se plánuje u Kyselky. Navazovat na něj budou mimoúrovňové křižovatky pro odbočení z průtahu do města.

Před plánem na zavedení dopravy pod zem zvažovalo ŘSD obchvat města. Propočty ale ukázaly, že by to pro řidiče byla delší cesta a náklady by byly minimálně srovnatelné s tunelem. Proto vyhrála varianta silnice pod povrchem země.

Vyřešit dopravu přes Bílinu, která leží na spojnici Mostu a Teplic, je do budoucna zapotřebí. Zástupci ŘSD v pondělí na setkání s občany poukázali na neustálý nárůst počtu aut, která městem projíždí. V současné době vede Bílinou dvoupruhový průtah se třemi kruhovými objezdy. Denně tudy projede okolo 22 tisíc aut. Podle předpokladů projektanta Milana Kolouška, který se podílí na přípravách tunelu, by to v roce 2040 mohlo být až 26 tisíc aut.

Na počtu tubusů bude záležet postup prací. Pokud projde tunelová varianta pro dvoupruhový provoz, tak budou silničáři muset vedle tohoto provozního tunelu vystavět ještě menší, záchranný, pro případnou evakuaci lidí a také možnost zajetí sanitek či hasičských aut v případě havárií.

Miroslav Patrik ze spolku Děti Země si myslí, že by zatím stačilo postavit jednotubusový tunel. „Klidně se může nejprve udělat jeden dvoupruhový tubus a třeba za 20 až 30 let pak prorazit další dvoupruhový tubus, pokud kapacita nebude stačit,“ sdělil ČTK.

Vedení města je pro samostatné směry

Vedení města se přiklání spíše k názoru policie a je rovněž pro dva provozní tubusy, pro každý směr samostatně. „Je to mnohem lepší z hlediska bezpečnosti, ale samozřejmě i údržby,“ komentovala starostka Bíliny Zuzana Schwarz Bařtipánová.

Výstavba bude náročná. Během ražení tunelu bude větší zatížení nákladní dopravou nejen v Bílině, ale i v okolních obcích. ŘSD zatím nemá určené místo, kam se tuny zeminy budou vyvážet. Radnice bude usilovat o to, aby po dobu výstavby nejezdila přes Bílinu tranzitní kamionová doprava. „Ve spolupráci s krajským úřadem i s policií se budeme snažit o to, aby například pro nákladní automobily byla zajištěna objízdná trasa,“ uvedla čelní představitelka Bíliny. Dodala, že tunel s přilehlými silnicemi by se měl stavět dva až tři roky.

Lidem v Bílině se navrhovaný tunel zamlouvá. „Jsem rád, že se vedení města rozhodlo pro podzemní řešení. Už aby to fungovalo,“ uvedl Antonín Majer, který před lety během svého působení v zastupitelstvu podobné řešení dopravy předkládal.