Pátý den po nehodě nákladního vlaku to u přejezdu v Úpořinách stále vypadalo jako při natáčení filmové apokalypsy. Na zemi se mezi ohnutými kusy železných stožárů válela přetrhaná ocelová lana, poničené kolejnice po výměně ležely na uzavřené části asfaltové silnice. K nepřehlédnutí byly do hlíny zabořené a na boku povalené vagony, vedle kterých ležela odmontovaná ocelová kolesa. Signalizační zařízení na poničeném přejezdu neúnavně blikalo červeně. Správce železnice tu přitom udělal už velký kus práce, aby obnovil provoz.

„Na první pohled to tu vypadá hrůzostrašně. Štěstí bylo, že se při té nehodě nikomu nic nestalo. Když koukám na povalené poničené vagony a stav přejezdu, budou s tím mít ještě hodně práce, aby to tu celé uvedli do původního stavu,“ komentoval starosta sousedních Bystřan Ivan Vinický, který se přijel na místo události podívat. V místě nehody má obec totiž některé pozemky.

Zejména první tři dny po vykolejení vlaku, ke kterému došlo v sobotu 26. září ráno u nádraží v Úpořinách, tu panoval ruch, v počátku až do nočních hodin. Havarijní čety dělaly, co mohly, aby místem nehody nákladní soupravy opět mohly projíždět vlaky. První se poničeným místem v rámci obnoveného provozu proplížil šnečím tempem už třetí den po nehodě. Odklízení následků tu ale potrvá ještě několik týdnů.

Zdroj: Petr Málek

Mnohem déle se však potáhne vyšetřování. Podle mluvčího Drážní inspekce Martina Drápala bude trvat minimálně půl roku. „Včetně vypracování různých posudků, které jsou pro vyšetřování nehody potřebné,“ řekl. Podle neoficiálních zpráv z místa nehody praskla kolesová náprava na jednom z vagónů rozjetého vlaku s uhlím, čímž se část naložené soupravy dostala mimo koleje. Drápal tyto informace ale nepotvrdil.

Rozjetý vlak je v takových náhlých případech nesnadné zastavit. Potvrzuje to strojvůdce Michal Vlček, který s nákladními soupravami jezdí. „To není jako auto na pár metrech. Brzdná dráha je v tomto případě hodně dlouhá, než se takový naložený vlak zastaví,“ podotkl.

Škody vzniklé při nehodě byly zatím odhadnuty na 30 milionů korun. „Jde ale o velmi hrubé a předběžné číslo,“ konstatoval ředitel oblastního střediska Správy železnic Martin Kašpar. Poškozeny jsou kromě trakčního vedení i stovky pražců a několik výhybek. Minimálně za pět milionů je škoda podle prvotního odhadu na nákladním vlaku.

Některé koleje stále zůstávají neprůjezdné. Mimo provoz je zatím také trakční vedení, takže místem nehody mohou projíždět jen soupravy tažené dieselovou lokomotivou, včetně osobních vlaků. Atraktivní pro pořízení fotografií jsou zejména místa, kdy projíždějící souprava míjí povalené vagony s vysypaným uhlím.

Správa železnic odhaduje zprovoznění elektřiny na trati na druhou polovinu října. Záležet bude na rychlosti tuhnutí betonu u základů pro nové stožáry trakčního vedení. Trvat bude také náprava značného poškození dvou křižovatkových výhybek. Pracovní čety čekají i opravy železničního svršku v délce několika set metrů. Do původní podoby je potřeba uvést železniční přejezd včetně zabezpečovacího zařízení. Přitom právě toto úpořinské křížení silnice s železnicí prošlo letos na jaře v rámci naplánovaných oprav kompletní regenerací.