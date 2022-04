Co se stalo? „Nejprve mu přišla na mobilní telefon textová zpráva, která se tvářila, jako by mu ji poslala jeho banka. V sms bylo napsáno, že má obratem ověřit přihlášení do internetového bankovnictví, protože mu jinak hrozí zamezení přístupu k účtu,“ popsala policistka.

Na obvodním oddělení oklamaný muž uváděl, že ke zprávě byl přidaný webový odkaz na údajné stránky jeho banky. Po rozkliknutí prý vypadala stránka věrohodně, protože se podobala skutečné stránce banky. „Muž tam zadal přihlašovací údaje do internetového bankovnictví včetně hesla. Poté se mu ale zobrazil odkaz, že se přihlášení nepodařilo,“ líčila k praktikám falešných bankéřů Gazdošová. Tepličan v tu chvíli nic neřešil. Po nějaké době mu přišla zpráva ze skutečné banky, že se do jeho účtu připojilo jiné zařízení a došlo k odčerpání peněz. Teprve v tu chvíli pak dotyčný přišel na to, že prvotní smska byla vlastně podvodná.

Podvodníci alias „bankéři“ v Ústeckém kraji: Nové fígle, jak se dostat na účet

Policisté v teplickém regionu řešili v posledních pěti letech přes stovku finančních podvodů a krádeží podobného typu. Praktiky zlodějů jsou v tomto oboru čím dál více propracované.

Phishing, vishing nebo smishing jsou jen některé z metod útoků na bankovní účty. A rapidně jich přibývá. Zejména teď v covidové době „Nárůst lze přisuzovat zejména situaci, kdy útočníci využili nervozity a zmatečnosti panující ve společnosti, posílené strachem o zdraví či práci,“ komentoval vloni v médiích podobné případy Petr Barák z komise pro kyberbezpečnost České bankovní asociace.

Kvůli kyberútokům přišly o své životní úspory na účtech už tisíce lidí v republice. Podvodníci útočí stále tvrději a zvyšuje se jejich vynalézavost. Do karet jim hraje právě nedávná pandemická situace, neopatrnost lidí a velká důvěřivost z dřívější ne tolik elektronické doby. Policie proto bije na poplach. „Opravdu si ověřte, na co klikáte a komu poskytujete své heslo k účtům. Praktiky zlodějů jsou dokonalé, mohou vás snadno zmást. Varujeme proto občany, aby nereagovali na podobné sms zprávy a v žádném případě se nepřihlašovali do internetového bankovnictví na zaslaných odkazech do mobilu. Skutečné banky takto nepostupují. Vše si nejprve raději ověřte na infolince vaší banky, případně zajděte přímo na pobočku,“ nabádá Ilona Gazdošová z teplické policie.