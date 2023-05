/PŘÍBĚHY PAMĚTNÍKŮ/ Většinu svého profesního života zasvětila Eva Vondráková jako zdravotní sestra péči o děti. K diplomu však vedla trnitá cesta.

V Dubí se Eva Vondráková narodila, pracovala a teď tu aktivně odpočívá v domově důchodců | Foto: Deník/Tomáš Prchal

V seriálu Příběhy pamětníků z Ústeckého kraje přinášíme osobní zážitky a příběhy lidí, kteří žijí kolem nás. Vyprávění našich babiček, dědečků, rodičů, známých i těch, kteří jsou už docela sami. Přesto mají vzpomínky, které by neměly zapadnout. Tento díl seriálu i všechny předchozí naleznete na webových stránkách vašeho Deníku.

Logo Ústeckého krajeZdroj: se svolením Ústeckého krajeSeveročeská patriotka Eva Vondráková spojila svůj život s Dubím. Narodila se v roce 1943 v nedaleké teplické nemocnici, na městečko na úpatí hor ale nedá dopustit. S pohledem na probouzející se jaro za oknem svého pokoje v Podkrušnohorských domovech sociálních služeb Dubí vzpomíná kromě jiného i na svůj sen stát se zdravotní sestrou a věnovat se nemocným dětem. I přes druhou mozkovou příhodu je stále velmi aktivní a činorodá.

Paní Eva vyrůstala jako jedináček, tatínek byl truhlářem a maminka pracovala jako prodavačka v zelenině, poté i jako hostinská v Dubí. „Táta byl manuálně zručný a prosperoval, než o živnost za minulého režimu přišel. Pak pracoval na různých pozicích. Když maminka v nedožitých 62 letech zemřela, starala jsem se o tátu až do jeho 92 let, kdy skonal přímo na Silvestra roku 2000,“ říká paní Eva. Sama se nikdy nevdala, byla prý dost vybíravá. A když už se schylovalo ke svatbě, zjistila, co je její nastávající zač, a ze sňatku sešlo.

Když byla malá, vnímala tehdejší dobu jako mnohem klidnější oproti dnešku. Volný čas děti trávily v nedalekých lesích, v přírodě, milovala výlety se školou. S maminkou jezdila na dovolenou hlavně do tehdejšího západního Německa za příbuznými, i když z toho plynuly určité komplikace. „Když jsem pak dostala občanský průkaz, už mě úřady nepouštěly, což mě dost mrzelo. Poté, co se situace trochu uvolnila, jezdily jsme zase obě. Prokazovala jsem se jako zdravotní doprovod maminky, která byla diabetička, což byla nakonec pravda,“ vzpomíná paní Eva s úsměvem.

Cesta za snem

Jako malá trpěla zdravotními problémy, což přinášelo nejednu komplikaci. „Učitelka mě ve třídě nechtěla, ale nakonec jsem se stala její oblíbenkyní. Odmala mám totiž poruchu funkce štítné žlázy, což způsobilo, že jsem byla taková pomalejší a kvůli tomu často i terčem posměchu. Tehdy jsem nechápala proč,“ ohlíží se.

Dnes je podle jejích slov jiná doba, ale pamatuje si, že když byl ve škole nějaký slabší žák, učitelka mu hned vyhrožovala pobytem v ústavu. Tehdy neexistovaly žádné poradny či asistenti jako nyní, kteří by takovým žákům pomáhali.

Po základní škole paní Eva absolvovala učiliště a tři roky byla zaměstnána v přádelně v Hrobu na Teplicku. Tam se jí ale moc nelíbilo, protože vždy chtěla pracovat s dětmi, a nakonec svého snu i docílila. U milované práce ve zdravotnictví zůstala celý svůj profesní život. „Nejdříve jsem se vzdělávala v kurzu dobrovolných sester. Později jsem při zaměstnání vystudovala střední zdravotnickou školu s chvalitebným prospěchem a maturitou, a to až ve 24 letech. Mé příbuzné to překvapilo, protože mě podceňovali, mě ale práce s dětmi naplňovala a ani dnes bych neměnila,“ zdůrazňuje.

Jako mladá uvažovala rovněž o studiu klinické psychologie, jenže přednost prý měli jen ti uvědomělí. Sehnala si proto knihy a vzdělávala se sama, což se jí později hodilo v její nelehké práci.

Nejdéle, celých 30 let, pracovala paní Eva v dětské psychiatrické klinice v Dubí. V léčebně s malými pacienty vycházela dobře, oni podle ní nemohli za to, že jsou nemocní. „Spíš mi vadil přístup mé nadřízené, která si myslela, že si od ní všechno nechám líbit. Tak jsem jednoho krásného dne bouchla do stolu, řekla jí, co si myslím, a byl klid. Když léčebnu zrušili, vrátila jsem se na internu teplické nemocnice, pracovala jsem i v domově důchodců. Třeba v nemocnici se tehdy sešla skupina zaměstnanců s různou praxí právě v době epidemie žloutenky, ale jako dobrá parta jsme vše překvapivě dobře zvládli,“ doplňuje Eva Vondráková.

V domově je spokojená

V dubském domově si paní Eva na nic nestěžuje. „Žiju tu už 10,5 roku a jsem za to ráda. Jsou tu hodní lidé a za péči jsem vděčná. Mám tu hodně knih včetně počítačové literatury,“ ukazuje. I přes zdravotní problémy je povahou bojovnice a snaží se co nejvíce hýbat. V životě měla řadu koníčků, ráda zpívala v ženském pěveckém sboru v dubském kostele. „Dodnes se v domově věnuji ručním pracím v naší dílničce, pletu hračky, vyrábím drobnosti pro naše jarmarky. Zájmů mám dost, hned ráno si třeba chodím zacvičit na motomedu. Každý den si čtu novinky na internetu, píši známým e-maily a přispívám do našeho časopisu Život na kopečku,“ popisuje svůj denní režim.

Nedávno prý ztratila mobil, ale pořídí si nový. Chce s ním fotit své práce a pak si je vytisknout. Trénuje také angličtinu, díky níž se dobře domluví. Ráda s domovem jezdí na zájezdy, třeba do chomutovského zooparku a dříve i do divadla, účastní se soutěží mezi domovy.

