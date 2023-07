Skoro jako na Šumavě. Tak si člověk připadá kousek za Újezdečkem, když se po cestě na lesní pěšině rozevře pohled na zatopený lom ČSM s krásně čistou vodou. „Lidé se sem chodí koupat, také rybáři sem chodí,“ popisuje jeden z „místňáků“ Pavel Zeman.

Máloco nasvědčuje tomu, že právě tady před desítkami lety rejdila těžká technika a těžila uhlí. S tím je konec, na hornickou minulost, uzavřenou už v 70. letech 20. století, upomíná pouze úsměvný fakt, že místo brambor místní na zahrádce sem tam kopnou právě do uhlí. Tady se prostě rekultivace povedla.

CO SI V ČLÁNKU DÁLE PŘEČTETE:

* Co se chystá a jak to vnímají místní

* Starosta: Budeme to hlídat

* ČEZ: Bude to co nejtišší

Za několik let by přitom tato post-uhlelná idyla mohla být opět minulostí. Právě tady se má totiž podle prozatímních plánů zpracovávat ruda na lithium. Místním se to nelíbí. „To je něco hroznýho,“ nebere si servítky Václav Koudelka, kterému by měla do několika let prakticky za okny domu firma Geomet postavit nový závod pro stovky zaměstnanců. Podobných domů, kterých by se plány týkaly, je v sousedství víc. „Po třiceti letech, kdy se sem zase vrátila příroda, to přijdou devastovat?“ rozhořčuje se muž. „Prach, hluk, doprava,“ vypočítává pan Koudelka, čeho přesně se obává.

Z Cínovce by se měla ruda do Újezdečku dopravovat pásovým přepravníkem či lanovkou. Pryč by měly jít i haly stávajících firem v menším průmyslovém parku.