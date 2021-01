Zdroj: DeníkVedení obce Újezdeček má v plánu zateplit domy v Řetenické ulici. Podle starosty Květoslava Koutníka na to obec chce využít dotaci. Zateplena bude fasáda, opravy se dočká také střecha.

"Chceme udělat i vchody a další prostory v domě," uvedl starosta. Termín realizace zatím nepadl.

Na potřebu s letitými domy něco udělat poukázala například jedna z nájemnic Danuše Neumannová. "Při dešti mi do bytu zatéká. Není to tak dlouho, co jsem vymalovala a opět mám mám obrysy od mokré zdi v ložnici a v obývacím pokoji," uvedla.