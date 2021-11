Po učitelce z Bíliny, která v minulých dnech podlehla virovému onemocnění covid–19 rozšířeném na ZŠ Za Chlumem, zůstává soubor učebnic Hravá čeština, podle kterých se učí žáci v celé republice mateřský jazyk. 47letá Andrea Pavlíčková se totiž před lety podílela jako jedna z autorek na přípravě textů a praktických úkolů. Na starosti měla slohovou část.

„Práce to nebyla vůbec snadná. Připravené texty v kontextu musely odpovídat současnému světu, aby neaktuální věci děti při učení neodradily. Každá učebnice českého jazyka by totiž měla být ze života žáků, kteří s ní pracují,“ řekla pedagožka před dvěma lety redaktorovi Deníku, když s ní dělal rozhovor. Jako jeden z mála, paní učitelka totiž nestála o mediální pozornost.

Rozhovor vznikl u příležitosti Dne učitelů, když kantorku ocenilo za její dlouholetý přínos škole vedení Bíliny. Přípravy na nové učebnice trvaly nějaký čas. „Chtělo to hodně prověřování, co a jak bude na dětech fungovat. Nelze to udělat tak, aby to bylo mimo jejich věkovou skupinu. To by pak třeba některá zadání nepochopily a nebavilo by je to. V textech se musí žáci poznat,“ byla přesvědčená Pavlíčková.

Připravené úkoly pro učebnice proto nejprve otestovala doma na svých dětech. Když dobře zafungovaly, pak je zařadila do chystaného učebnicového sešitu. „Už v minulosti jsem připravovala nějaké učební materiály pro hodiny českého jazyka. Pak ale přišla nabídka na učebnice pro jednotlivé ročníky, která se neodmítá, když tu práci milujete. Neváhala jsem ani minutu,“ vysvětlila v rozhovoru.

Při práci musela proniknout do slangu současných školáků. „V internetové komunikaci mě moje děti musely nejprve zasvětit do dnešních komunikačních zkratek jako například OMG, TVL, NVM a podobně,“ smála se spoluautorka, když o vzniku učebnic vyprávěla.

Na bílinské škole v sídlišti Za Chlumem učila téměř 20 let. Chodila tam už jako dítě. Když před lety nastupovala jako nováček do pedagogického sboru, vystřídala tam svoji maminku, od které převzala rodinné kantorské kormidlo. V minulých dnech podlehla covidu.