„Saša k nám přišel pro teplé zimní oblečení pro právě narozená dvojčátka. Chlapečka a holčičku. Dali jsme i pár plenek. Hlavně jsme pro něj sehnali kočárek pro dvojčata. Hledáme pro ně i vlastní bydlení, ideálně Řetenice, aby děti mohly dále do školy a školky v Duchcově a on našel zaměstnání. Je to kuchař, takže to snad půjde dobře,“ vypráví Lucie Beyerová, která v teplickém Centru humanitární pomoci, zkráceně CeHuPo, pracuje.

Pomoc je tu směřována zejména pro ukrajinské uprchlíky, kteří hledají svůj azyl na Teplicku. „Lidé přicházejí kvůli pomoci s různými tématy. Včera například přišla paní, která přivedla kamarádku, že se prý stydí přijít sama. Potřebovala oblečení pro malého syna. Zjistili jsme, že vůbec nechodí do školy. Naštěstí jsme paní vysvětlili a ona to po chvilce také pochopila, že je škola pro dítě důležitá,“ přibližuje další příběh Beyerová. Stydlivé mamince v centru nabídli pomocnou ruku. „Pomůžeme s rodným listem a dalšími dokumenty, obvoláme školy, zdali by neměly místo,“ naznačuje pracovnice centra další postup.

Chodí sem i Češi

Pro pomoc ale nechodí pouze Ukrajinci v nouzi. Nedávno sem přišla také maminka, že má tři děti a potřebuje pomoci. „Sháněla dárky na Vánoce, přišla si také pro teplé oblečení. Radost jí udělaly knížky a pohádky na DVD,“ poznamenává Beyerová. V centru měli také mladou maminku se dvěma dětmi z Bíliny, které opustil otec. „Prošli jsme její finance a možnosti. Suma sumárum ji po všem, co platí, zbývá tisíc korun na měsíc. Nic moc. Pomohli jsme jí zatím vlhčenými ubrousky na tři měsíce do školky. Poradili, kam se může obrátit, jak postupovat při vymáhání výživného na děti,“ přidává k běžnému chodu centra Beyerová. Přišla do něj také paní z Dubí, která má problémy s nájmem, na který jí už nezbývají peníze. „Budeme volat majiteli a zkusíme domluvit státní kompenzaci,“ má bleskovou odpověď Beyerová.

Před ní na pracovním stole přitom ležel papír s odškrtaným seznamem, co vše se od rána podařilo zařídit. Bodově tam bylo napsáno: „Zdravotní sestra, která hledá práci na ranní směny, zajištěno. Lékařka z Ukrajiny, která nemá na jídlo ve školce pro syna a shání práci. Na Ukrajině dělala na ultrazvuku, což u nás bez jazyku nemá šanci. Dostala od nás kontakt do Ústí, kde by snad mohli v nemocnici pomoci. Ale čekáme na odpověď také z teplické nemocnice.“ Seznam heslovitě pokračuje: „Chybí zimní bundy a kalhoty. Pleny 3, 4, 5. Shání se mikrovlnka. Potřebujeme byty 1+1, 2+1, 3+1, 4+1. Zaměstnání pro muže i ženy. Chybí nám kastroly, pánvičky, lžíce, talíře a klidně i regály.“

Pokud by chtěl někdo pomoci, případně dodat do centra nějaké věci, může zavítat do budovy bývalého ČSAD na Nádražní náměstí v Teplicích. Tam mu také řeknou, co je momentálně nejvíce potřeba. Centrum je otevřeno od pondělí do pátku od 9 do 18 hodin.