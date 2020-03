„Museli jsme s manželem chvilku ven. Vytáhlo nás slunce. Máme roušku, nijak nás neomezuje. Samozřejmě se už těšíme, až se všechno vrátí do normálu,“ svěřila se Jana z Ústí nad Labem, která nebyla na Miladě poprvé.

Lidem se nebrání za dodržení určitých podmínek vyrazit na čerstvý vzduch. „Mohou třeba na zahrádku. Vyvenčit svého domácího mazlíčka. Vyjít s ním na procházku, ale musí se vyhýbat přímého kontaktu s dalším okolím,“ říká krajská hygienička Lenka Šimůnková. I její kolegyně z Teplic Eva Poláčková nemá nic proti vycházkám, pokud jsou splněné dané podmínky. Tedy nosit roušky a vyhýbat se osobním kontaktům s jiným lidmi. „Hlavně netvořit žádné skupinky. Vybírat si spíše místa, která jsou na samotě,“ podotýká.

O tom, že procházky i pohyb v přírodě pomáhají proti stresu, je přesvědčený rektor Vysoké školy aplikované psychologie v Terezíně Štefan Medzihorský. I on však upozorňuje, že je potřeba v této době dodržovat nařízení o ochraně.

Nouzový režim je i podle ministra vnitra Jana Hamáčka dobré prokládat kratšími pobyty v parcích nebo v přírodě. „Nikdo nikomu nezakazuje chodit na procházku. Je ale potřeba na minimum omezit lidský kontakt. Pokud půjdete s někým, s kým žijete, nikdo vám to nezakazuje, je to naopak vhodné. Už jsem ale viděl také několik skupinek lidí pijících pivo na předzahrádkách, to opravdu vhodné není,“ okomentoval nařízení vlády ministr Hamáček.

Policie už v souvislosti s porušením zákona o ochraně veřejného zdraví či porušením krizového zákona rozdali několik pokut. Ty nohou dosáhnout výše až deseti tisíc korun.

Pokud se jste v karanténě a nebo nemáte potřebu chodit ven, tak se můžete zabavit třeba čtením, hraním společenských her či sledováním filmů. Teplické kino Květen připravilo pro své fanoušky akci Vaše kino. Program najdete na www.dkteplice.cz., v neděli od 20 hodin si tam můžete pustit slovenskou road movie Afrikou na pionýru. Stejnou akci rozjelo i děčínské kino Sněžník či mostecký Kosmos. "Z České republiky vytvoříme jedno velké virtuální jednosálové kino se stejným programem v pravidelných hracích profilech. Budeme tak simulovat provoz kina v obýváku. Je to šance, jak vyjádřit solidaritu se svým kinem. Za 70 korun si diváci mohou zakoupit vstupenky na oblíbená místa svého oblíbeného kina," řekl vedoucí děčínského kina Sněžník a šéf Asociace provozovatelů kin Martin Pošta, který za nápadem na domácí promítání stojí.