Malé činžáky, rodinné domy, spousta zeleně. Sídliště Hamry a Nad Plovárnou na západním okraji podkrušnohorského města Krupka vypadají přívětivě, ale hodně lidí tu od loňska zápolí se zhoršením dostupnosti kdysi tradičních služeb. Mezi sídlišti je ulice Poštovní, která už svému názvu nedostojí. Pošta, která tu sloužila desítky let, je zavřená a na prodej. Ve městě, které má 13 tisíc obyvatel, funguje jen jedna pošta. Je v Unčíně, na východním okraji Krupky, necelé dva kilometry vzdušnou čarou od zaniklé pobočky.

„Je to náročné, když vám přijde doporučený dopis. Musíte kvůli tomu až dozadu, do Unčína. Když člověk chodí do práce, tak je to dost z ruky,“ řekla 61letá Miroslava Fialová, která bydlí nedaleko ulice Poštovní. „Tady byla pošta super,“ dodala. Podle ní změna dolehla hlavně na starší lidi, kteří nemají odvoz. Pro některé je prý problém dojít i na autobus a pro zásilky za sebe posílají zmocněnce. Mnohem dál to mají na poštu obyvatelé odlehlejších Fojtovic, Horní Krupky či Vrchoslavi. „Všem chodila pošta sem, teď všichni musí do Unčína,“ upozornila Miroslava Fialová.

Omezení pro lidi, musí jinam

Omezení v tom vidí i někteří zástupci mladší generace, která častěji jezdí autem. „Já na poštu do Unčína s dětmi pěšky nedojdu. Pro ně je to daleko, jsou malinké,“ sdělila 32letá Zuzana, která je na rodičovské dovolené. Po zrušení pobočky volí služby jiných firem. „Teď hodně využívám Zásilkovnu, která má u nás v ulici Z-box,“ uvedla maminka.

Její sousedce, 78leté Zdeňce, pošta v ulici Poštovní nechybí. „Do Unčína jezdí manžel. Sveze se tam autobusem a pak se vrací pěšky. Záleží, jak se cítí, ono je už mu taky skoro osmdesát,“ sdělila seniorka, která bydlí na sídlišti Hamry od roku 1970 a zánik staré pošty nekritizuje. „Pokud to České poště k něčemu pomohlo, tak to prostě udělala. Třeba jsou na tom lidi jinde hůř,“ dodala starousedlice. Na poště v Unčíně byla dosud pouze jednou. „Přišla jsem tam po osmé hodině a čekala jenom krátce. Nebyly tam žádné návaly. Ani manžel je nezažil,“ řekla. Další oslovený obyvatel Krupky namítl, že na jediné poště občas potkává dav. „Není to ale nic hrozného,“ řekl.

close info Zdroj: Deník/Martin Vokurka zoom_in Zrušená pošta v ulici Poštovní v Krupce.

Radnice se loni snažila zrušení pobočky zabránit a vyjednat alespoň poštu Partner se základními poštovními službami, ale neuspěla. Město si tak musí vystačit s jednou poštou. Starosta Jan Kuzma se proto stížnostem nediví. Například senioři z Horní Krupky nemají přímé autobusové spojení k poště v Unčíně - musí jet nejprve na náměstí a tam přestoupit na další linku. „Pokud senioři nemají auto nebo děti, které by je odvezly, tak to mají složitější,“ upozornil starosta.

Objekt se zrušenou pobočkou patří České poště, která ho chce 3. července prodat v e-aukci minimálně za 4 miliony korun, včetně pozemku s dvorem. Budova stará 118 let je evidována jako rodinný dům. „Část nemovitosti je pronajata,“ informovala Česká pošta v oznámení o konání a podmínkách prodeje nepotřebné nemovitosti. Pronajatý byt 2+1 je v 1. patře, volné prostory po poště jsou v přízemí.

Teplice, Šanov - Bílina, Za Chlumem

V sousedních Teplicích loni skončila poštovní pobočka na sídlišti Šanov. Teď je v ní malá soukromá tiskárna. „Já jsem tu poštu moc nevyužíval, protože patřím k těm, kteří si většinu věcí vyřídí přes internet. Ale starší lidi to postihlo,“ řekl jeden z místních obyvatel. „Přizpůsobili jsme se a chodíme jinam. Pro toho, kdo je méně pohyblivý, je to ale komplikace,“ potvrdila seniorka ze Šanova. Teplice navíc přišly o poštovní pobočku na vlakovém nádraží. Zavřela se už v září 2022 kvůli rekonstrukci nádražní budovy, ale po ukončení prací se provoz pošty neobnovil.

V Bílině se řada lidí stále nedokáže smířit s loňským zánikem pošty na sídlišti Za Chlumem. „Nebyl to dobrý počin, tohle je velké sídliště. Pošta tu fungovala i za totality,“ postěžoval si 80letý Jiří, který co nejvíc věcí vyřizuje přes internet, ale pro některé zásilky musí jezdit na jedinou bílinskou poštu, která je na náměstí. „V Bílině byly kdysi tři pošty, teď je tu jen jedna. A to je podle mě na celé město málo,“ zlobil se na sídlišti další starousedlík. Podle jeho sousedky přibylo starostí. „Aby moje maminka nemusela chodit dolů do města pro důchod, tak si musela založit bankovní konto, kterému ale vůbec nerozumí,“ svěřila se dcera. Jiná seniorka uvedla, že se jí rušení pošty na sídlišti vůbec nedotklo. „Já si všechno vyřizuji přes banku a doporučené dopisy nedostávám,“ vysvětlila.

close info Zdroj: Deník/Martin Vokurka zoom_in Zrušená pošta v ulici A. Sochora na sídlišti Šanov v Teplicích.

Prostory po zrušené poště jsou prázdné. Jediné, co pobočku připomíná, je sousední fungující hospoda s názvem U Pošty.

Bílinská radnice s rušením pošty na sídlišti nesouhlasila a usilovala o její zachování. Město je vlastníkem objektu a uvolněné prostory znovu nabízí k pronájmu. Uzavírka žádostí o pronájem je 15. července.

Česká pošta v polovině roku 2023 při tzv. transformaci zrušila v ČR několik set poboček. „Lidsky z rušení poboček nadšený nejsem. Mrzí mě, že jsme k tomuto kroku byli vývojem na trhu poštovních služeb a ekonomickou realitou dohnáni. Legislativa se změnila a my si nemůžeme dovolit luxus provozovat pošty, které nemusíme,“ informoval tehdy šéf České pošty Miroslav Štěpán. V posledních letech klesl zájem o poštovní služby na pobočkách o 40 procent. Důvodem je digitalizace a rostoucí zájem o on-line prostředí. Pro odeslání a výdej balíků mohou zákazníci využít devíti tisíc Balíkoven a samoobslužných výdejních boxů po celé zemi. Nová služba Balíkovna na adresu je od června pro registrované zákazníky levnější. Tato služba byla spuštěna loni na podzim a lze ji využít při odesílání zásilek do 15 kg.