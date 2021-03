Už v té době to byl velmi zámožný muž. V roce 1990 dal šanci investiční společnosti PPF, za níž tehdy stál právě Petr Kellner. Popovič mu půjčil 40 milionů korun, které se později v kupónové privatizaci podařilo Kellnerovi rozmnožit.

„Líbila se mi jeho vize investiční společnosti. Měl to dobře vymyšlené pro fungování v rámci kuponové privatizace. Už v té době, kdy bylo vše na počátku, Kellner věděl, co se má udělat a jak to má fungovat,“ říkal Štěpán Popovič v bilančním rozhovoru pro Deník na sklonku své podnikatelské kariéry. Petr Kellner na vstřícný krok teplického podnikatele a ředitele sklářského gigantu nezapomněl. Proto také Popovič stál dlouhé roky v nejvyšších orgánech skupiny PPF, naposledy jako předseda dozorčí rady.

Významným člověkem v počátku Kellnerova rozkvětu byla také Milan Vinkler z Teplic. Patřil rovněž k zakladatelům finanční skupiny PPF. Pracoval ve sklárně v Dubí, čímž měl velmi blízko k osobě Štěpána Popoviče. Na konci února 1991 založil společně s Petrem Kellnerem společnost WIKA.

O tři roky později ji Kellner ale opustil, když celý svůj podíl prodal právě Vinklerovi. Milan Vinkler se v té době netajil tím, že mezi oběma panují finanční neshody. Poslední společnou investicí Vinklera a Kellnera bylo získání polovičního podílu ve fotbalové Slávii. V únoru 2003 podal Vinkler na Kellnera a také manažera Investiční a poštovní banky Libora Procházku trestní oznámení v souvislosti s převodem akcií České pojišťovny.