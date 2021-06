Třeba ve Štole Starý Martin radnice zavedla možnost zakoupit si vstupenky předem v online systému. Další inovací je pak audioprůvodce v anglickém a německém jazyce.

„Audioprůvodce v cizích jazycích byl pro nás jednou z priorit, které jsme si stanovili hned po vstupu do UNESCO. Nějaké velké návaly se do města zatím nekonají, ale to je dáno tím, že se cestování ochromilo po celém světe,“ uvedl starosta Zdeněk Matouš.

Krupka se na seznam UNESCO dostala v červenci před dvěma lety. Loňská sezona se příliš nepovedla, protože do turistického ruchu zasáhla pandemie. Do letošního léta vkládají v Krupce větší naděje. Jak upozorňuje místostarosta Rostislav Kadlec, i letos ale musejí návštěvníci dodržovat některá protiepidemická opatření. Ta platí i pro zmíněné muzeum hornictví ve skále, Štolu Starý Martin.

„Lidé musejí mít uvnitř štoly respirátory. Na prohlídku může maximálně pět osob s tím, že budou dodržovat odstupy dva metry. Výjimkou jsou členové jedné domácnosti. Rodina může na prohlídku štoly čítat až devět osob,“ poznamenal místostarosta Kadlec.

Kaple svatého Wolfganga.Zdroj: Deník/Roman NešetřilŠtola patří v Krupce mezi nejnavštěvovanější památky a atrakce. Coby muzeum hornictví je přístupná už 20 let. Za tu dobu si ji prohlédlo více než 120 tisíc lidí.

Omezení počtu osob při prohlídce platí také v kapli sv. Wolfganga na Komáří vížce, což je další z krupských památek a turisticky atraktivních míst. Ztížené podmínky mají v současné době lidé i při vstupu na hrad v Husitské ulici. Dostanou se tam pouze pěšky. Na příjezdové cestě do areálu se totiž staví. „Probíhá stabilizace základových svahů pod opěrnou zdí, její celková oprava a zpevnění i zajištění bezpečnosti provozu na příjezdové komunikaci do nádvoří,“ sdělila Kateřina Osvaldová z krupské radnice.

UNESCO je pro Krupku závazek na mnoho let. „Cítíme v tom velký potenciál v turistickém ruchu. Je to pro nás hlavně úkol do budoucna, abychom pro návštěvníky připravili a pak také udržovali důstojné zázemí,“ poznamenal starosta Zdeněk Matouš.

Plány město má. „Vrátíme se k rekonstrukci a revitalizaci náměstí v Krupce. Máme tu městské plochy, jako je třeba bývalá plovárna či tvrziště, které bychom chtěli přeměnit pro volnočasové aktivity,“ vnímá potřebu proměny některých míst čelní představitel města.

Po uvedení do UNESCO návštěvnost památek v Krupce vzrostla o 15 procent. Pak ale přišel covid-19 a památky se musely uzavřít.