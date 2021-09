Jedno z nejnebezpečnějších míst pro chodce v Teplicích se teď mění. Město Teplice investuje do úpravy přechodů v křížení Masarykovy ulice a ulice U Červeného kostela téměř čtyři milióny. Práce tu běží od července, naplánovány jsou do října.

„Širokou dopravní tepnu rozdělí střední dělící ostrůvek. Autobusy ze zastávky od centra města se do jízdního pruhu připojí ještě před přechodem a naopak veškerá doprava se ve směru do centra rozdělí do jednotlivých směrových pruhů až za přechodem,“ naznačuje budoucí podobu přechodu mluvčí města Robin Röhrich.

Práce tu jedou na plné obrátky. Proto je také v místě stavby omezený provoz a jsou zde vyznačeny provizorní jízdní pruhy. Změny mohou čekat také chodci. „Bezpečnější bude přechod v ulici U Červeného kostela, kde budou dva pruhy svedeny do jednoho ještě před ním,“ dodal mluvčí. Celý prostor osvítí nové lampy, aby byli chodci lépe vidět i za snížené viditelnosti.

„Je dobře, že se s tím konečně něco začalo dělat. Takový dlouhý přechod, co tu byl, nemohl na tak frekventované silnici fungovat. Viděla jsem tu už řadu nehod. Jedno auto zastaví, pustí chodce, a jiné ho na přechodu srazí,“ komentovala situaci Růžena Novotná, která nedaleko bydlí. Odlišně to vidí z pohledu řidiče Martin Grác. „Není to jen o řidičích. Někteří chodci si myslí, že jim auto musí dát přednost, i když jsou dva metry od přechodu ještě na chodníku. Pak tam vletí, nerozhlédnou se, a ještě nadávají, když na ně zatroubím,“ uvedl.

Přeměna přechodu a úpravy na silnici by měly vést k lepšímu řešení. Celá stavba je s ohledem na další probíhající uzavírky ve městě rozdělena do tří etap. V současné době podle informace z města běží už druhá etapa, práce jsou naplánovány do konce října.

Na nebezpečné místo upozorňuje také aplikace Automapy Allianz. Ta označuje rizikové úseky silnic z hlediska počtu nehod v posledních třech letech. Oblast u křižovatky ulic Masarykova třída a U Červeného kostela v Teplicích dokonce v roce 2019 skončila na druhém místě v Ústeckém kraji a na třinácté příčce v ČR jako nejnebezpečnější. Ve sledovaném období se zde stalo čtrnáct dopravních nehod se třemi těžkými zraněními.