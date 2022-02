„Zvážíme ještě, co v dané věci podniknout dále. Hadí lázně jsou má srdeční záležitost a musím to dotáhnout. Až se vrátím do Čech, tak se nejprve musím seznámit s písemným usnesením soudu, pak se teprve vyjádříme k dalšímu postupu,“ řekl Deníku teplický developer, který v současné době pobývá mimo republiku.