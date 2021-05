Mostecká městská policie v posledních letech modernizuje operační středisko a rozšiřuje monitorovací systém. Městských kamer je už devadesát. „Počet kamerových bodů vzrostl od roku 2014 o více než třicet, a to zejména v problémových lokalitách, kde kamery využíváme prakticky neustále,“ informoval ředitel městské policie Jaroslav Hrvol.

Když strážníci začali v roce 1993 s kamerami pracovat, byla pravděpodobnost, že uvidí zločin v přímém přenosu, nízká. V posledních letech, jak stoupá pokrytí města, se ale situace mění. Operátor má při přijímání oznámení často ihned přehled o tom, co se na místě děje. S pomocí hustější sítě kamer může dokonce sledovat pohyb pachatele z ulice do ulice a podávat o něm informace hlídkám v terénu, což významně zvyšuje naději na dopadení. Zloděj nebo násilník obvykle ani netuší, že je v pasti.

O podobnou efektivitu usilují v Ústeckém kraji i menší obce. Ve vísce Lužice, která má necelých šest stovek obyvatel, jsou tři desítky kamer. Návštěvníky na monitoring upozorňují cedule. „Kamerový systém máme v celé obci a je napojený na městskou policii do Mostu, se kterou máme smlouvu,“ sdělil starosta Jindřich John.

Po roce 1989 se v obci začaly ztrácet věci a hovořilo se o nájezdech cizích part. Pak přibývalo nových domů, místní samospráva zavedla kamery a kriminalita klesla. „Když chodíme na poradu s policií, tak z tabulek vidíme, že tu máme jen pár případů do roka. Takže kamery se osvědčily,“ uvedl starosta. První investice vyšla skoro na milion korun a další náklady si vyžádalo vylepšení původního systému, aby byl signál kvalitnější a obraz se netrhal. Podle starosty byla část obyvatel proti kamerám, protože se cítili hlídaní. Nakonec vyhrál argument, že jde jen o záběry veřejných prostranství s cestami. „My nikomu do soukromí ani do zahrady nekoukáme,“ dodal starosta. Systém se zálohovanými záznamy obec neobsluhuje, ale ještě má vlastní malý okruh, kde si sama hlídá dočasné úložiště odpadu.

K obcím, které navyšují počet kamer, patří Novosedlice na Teplicku. Nyní mají dvě desítky kamer, ale ještě letos jich chtějí provozovat až 45. Obecní samospráva chce monitorovat co nejvíce veřejných prostranství, aby minimalizovala černé skládky, vandalství a počet trestných činů. „Kamery se osvědčují jako prevence a pomáhají při objasňování kriminality,“ vysvětlil místostarosta Štěpán Türb. Obec spolupracující s Městskou policií Dubí chystá na nákup kamer výběrové řízení a zakázku uhradí ze svého.

Zájem o kamery roste i v soukromém sektoru mezi firmami nebo majiteli obytných domů. „Za prvé je to z důvodu prevence, protože lidé se chtějí cítit bezpečně. A pak je to snaha odhalit případné zloděje. Stále také platí, že už jen samotná přítomnost kamer pachatele odrazuje,“ řekl chomutovský odborník na kamerové zabezpečovací systémy Pavel Flieger. Podle něj poptávka po kamerách a dalších zabezpečovacích zařízení v posledních době výrazně stoupá hlavně u majitelů rodinných domů. Příčinou může být epidemie koronaviru. „Lidé tráví delší dobu doma a začínají si všímat i osobní bezpečnosti. Mají čas řešit to, čemu dřív nevěnovali pozornost nebo takové věci odkládali,“ dodal expert.

Jenže kamer je někdy tolik, že operátor už nestačí dění na obrazovkách sledovat. Proto se začíná prosazovat umělá inteligence. Například obrazy z 90 kamer v Mostě bude hlídat automatický vyhodnocovací systém. Městská policie v dubnu uspěla na ministerstvu vnitra se žádostí o dotaci v programu prevence kriminality a bude moci efektivněji využít rozsáhlou síť kamer.

Mostečtí strážníci se inspirovali projekty z oblasti Smart & Safe City zaváděných v ČR i zahraničí, kde chytré systémy operátory samy upozorňují na různé rizikové či podezřelé situace. Při hledání potenciálního pachatele nová technologie například dokáže v davu vyhledat osoby podle barvy oblečení nebo ukáže na náhlou změnu pohybu, pád či nezvykle velké břemeno. „Systém také umožní zrychlené přezkoumání záznamů podle zadaných kritérií, což zrychlí práci techniků z řádu hodin na minuty,“ sdělila mluvčí městské policie Veronika Loucká.

Pro mosteckou Policii ČR vznikne v rámci městského operačního střediska samostatné pracoviště, aby mohla pátrat po vlastní ose a využívat nový systém pro forenzní analýzu kamerových záznamů.