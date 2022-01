Přitom může být ještě hůř, region má totiž v budoucích dekádách přijít o benefity z hospodářství založeného na uhlí. Politikům i expertům na inovace tak nezbývá, než sázet na nové zdroje energie, případně na budování nejmodernější datové infrastruktury.

Region přitom ještě v druhé polovině minulého století lidi do svého náručí lákal. „Ústecký kraj nabízel dostatek pracovních příležitostí zejména pro mladé lidi s nižší kvalifikací, kteří teď postupně stárnou,“ potvrzuje docent Pavel Kuchař, pedagog z Fakulty sociálně ekonomické Univerzity J. E. Purkyně (FSE UJEP) v Ústí nad Labem. Ten jedním dechem připomíná, že imigrace mladých lidí je dnes už dlouhá léta minulostí.

Mordparta z Prahy by se zapotila. Devadesátky byly drsné i na severu

Naopak lidé odsud odcházejí za lepšími příležitostmi. Jako třeba 25letý Kamil Jirásek. „Odešel jsem z Mostu do Prahy. Nic moc mě tam nedrželo a v Praze je mnohem lepší možnost sehnat dobré zaměstnání. A když se chci podívat domů, jsem v Mostě za chvíli,“ řekl mladý muž Deníku. Jen od počátku minulého roku do konce září ubylo v kraji 5240 lidí, a region tak zaznamenal nejvyšší pokles z celé republiky.

Politici a experti, kteří chtějí setrvalý sešup kraje zbrzdit, nebo dokonce obrátit, se tak spíš než na minulost a současnost soustřeďují na budoucnost. Hejtman Jan Schiller nedávno jako podstatné označil soustředění na vodík, geotermální energie a projekt Gigafactory. Další sázejí na jedničky a nuly. „Je potřeba se nyní soustředit na vývoj, na moderní technologie,“ myslí si podnikatel Martin Hausenblas.

Na tom intenzivně pracují v Inovačním centru Ústeckého kraje (ICUK). „Potřebujeme nějaký výtah, který jede hodně rychle,“ poukazuje Tomáš Siviček z ICUK. V jeho novém ústeckém sídle nedávno představil zajímavé výsledky své studie k 5G sítím Michal Fanta, výzkumný pracovník FSE UJEP. Podle jeho expertizy je největším potenciálem kraje vedle budování vysokorychlostní železnice právě budování vysokorychlostních internetových sítí nové generace.

5G sítě jsou výtahem k prosperitě, tvrdí experti. Mají na to studii

Ultrarychlé kabely by podle vizionářů výhledově mohly pomoct dokonce i s chybějící lékařskou péčí. „Existují 24 hodin denně fungující systémy, které můžou dopředu dávat signály o tom, že váš aktuální zdravotní stav není dobrý,“ zmiňuje Radek Soběhart z FSE UJEP. To by pomohlo hlavně na Děčínsku. Právě to má podle zmiňovaného průzkumu Deníku v regionu nejhorší výsledky i mezi jednotlivými okresy. Pravděpodobně především kvůli situaci ve Šluknovském výběžku.

Jde o vůbec skoro nejnižší porodnost v zemi, velmi špatně jsou na tom na Děčínsku lidé také s průměrným důchodem a jsou tu v průměru starší, než je celorepublikový průměr. Novinářka Apolena Rychlíková v nové knize Stát v rozkladu vidí za rozkladem Šluknovska právě nejistou zdravotní péči. „Šluknovsko se od zbytku Česka liší i kumulací dalších problémů. Souvisejí s exekucemi, sociálním vyloučením či vyšší mírou romské menšiny,“ připomíná.

Politici spoléhají i na peníze, které mají do regionu přitéct z Fondu spravedlivé transformace pro strukturálně postižené regiony. Experti už připravili strategické projekty, na které by chtěli použít evropské „zelené“ miliardy. Brány programu by se i malým projektům měly otevřít právě letos. „Začínáme projednávat s Evropskou komisí návrh technického zajištění programu,“ shrnula přípravy Radana Leistner Kratochvílová z ministerstva životního prostředí.