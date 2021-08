Ústecký kraj začne brázdit očkovací autobus, vyjet by měl v září.

Očkování. Ilustrační foto. | Foto: Deník/Lukáš Kaboň

Již osm měsíců brázdí Ústecký kraj mobilní očkovací týmy v sanitkách. Brzy by k nim měl přibýt také očkovací autobus. Ten by podle představ hejtmanství měl zajíždět i do těch nejzapadlejších vesnic a umožnit tak očkování proti covidu co nejpřístupnější cestou co nejvíce lidem.