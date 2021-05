Mezi zeměmi, kterých se ukončení spolupráce týká, je Rusko, Bělorusko, Čína a Republika srbská v Bosně a Hercegovině.

Hlavním důvodem pro vypovězení čtyř smluv je podle představitelů kraje jejich neefektivita. Kraji totiž nic nepřinášely. „Vyhodnocovali jsme naše vztahy se všemi partnerskými regiony. Spolupráce mezi krajem a těmito oblastmi dlouhodobě žádná nebyla. Třeba Čína je pro nás tak daleko, že si ani spolupráci představit neumím. Dokumenty o ukončení spolupráce mám už na stole a pravděpodobně je ještě ve středu podepíšu,“ řekl po pondělním zastupitelstvu hejtman Jan Schiller (ANO). V minulosti byly častým terčem kritik cesty krajských politiků například právě do Číny, kdy každá vyšla i na stovky tisíc korun.

Podle náměstka hejtmana Jiřího Řeháka (Spojenci) se na redukci počtu partnerských vztahů se zahraničními regiony pracovalo už od ledna, původně mělo návrh na jejich vypovězení zastupitelstvo projednat v červnu. „Trochu to urychlily události okolo Vrbětic. Například gubernátor Vladimirské oblasti považuje okupaci v roce 1968 za bratrskou pomoc. Vybrali jsme čtyři smlouvy, jejichž jediným výstupem jsou novoročenky. Postupně revidujeme všechny smlouvy,“ vysvětlil Řehák. Diskutuje se i o smlouvách s partnery na Ukrajině a v Polsku.

Polský region ve Varmisko – mazurském vojvodství mezi partnerskými regiony Ústeckého kraje ale pravděpodobně zůstane. Původně chtěl kraj navázat partnerství se Slezským vojvodstvím, to ale bylo už v kontaktu s několika českými kraji. „Přestože se jedná o region až na východě Polska, spolupráce je poměrně dobrá. Navzájem se zastupujeme při veletrzích cestovního ruchu v Polsku, Německu, Rusku, Maďarsku a Litvě. Takže ta spolupráce je funkční, a proto jsme ji ponechali,“ doplnil Řehák s tím, že by naopak bylo vhodné navázat spolupráci s uhelnými regiony v západní Evropě, které se úspěšně vyrovnaly s ukončením těžby uhlí. Ústecký kraj by tam tak mohl najít inspiraci pro transformaci, která jej v příštích letech čeká.

Opoziční zastupitel Jaroslav Foldyna (SPD) považuje materiál pro zastupitele za diletantsky připravený. „Byly tam politické úvahy, nejsme žádná neziskovka, která by se nad tím měla zamýšlet. Neproběhly konzultace s hospodářskou komorou nebo univerzitou, jestli tyto smlouvy něco přinášejí. Proto jsem navrhl, aby byl materiál stažen a dopracován. Naprosto chápu, že některé smlouvy nemají smysl, ale musí to být vyfutrované,“ řekl Foldyna s tím, že například s vypovězením smlouvy s čínskou provincií Anhui by problém neměl, protože za více než deset let jejího trvání Ústeckému kraji nic nepřinesla. Spolupráci s jednou vyřazenou oblastí, Republikou Srbskou v Bosně a Hercegovině, před lety domlouval právě Foldyna, který je sám z poloviny Srb. „Jak z Bosny, tak i z Vojvodiny v Srbsku jsou nabídky ze zdravotních škol, že by k nám studenti jezdili na praxi, z čehož bychom později mohli těžit v podobě nových zdravotníků,“ tvrdí Foldyna.

Přímo na jednání zastupitelstva padl návrh na zřízení výboru nebo komise pro vnější vztahy. S tím by souhlasil kromě Foldyny například i Filip Ušák ze STAN. Vedení kraje ale nic takového nezamýšlí. „Na hejtmanství oddělení vnějších vztahů máme, je tedy zbytečné, aby vznikl další orgán, kde by si lidi jen povídali. Můžeme přemýšlet nad tím, jestli nevznikne pracovní skupina, ale i to mi přijde zbytečné. Nemáme ambici vytvářet zahraniční politiku, to nám nepřísluší,“ dodal hejtman Schiller s tím, že by se kraj měl nyní zaměřit především na spolupráci se Saskem.