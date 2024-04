Co najdete v článku

- Jaké jsou skutečné důvody, pro které Ústí nad Labem plánuje investovat 70 milionů korun do koupě bytů od kontroverzního developera?

- Proč opozice kritizuje plán města na rozšíření bytového fondu a jaké otázky hodlá klást na nadcházejícím zastupitelstvu?

- Jaký vliv měl developer Jaroslav Třešňák na proměnu lokality U Jeslí a co to znamená pro budoucí bydlení v této oblasti?