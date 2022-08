Na Teplicku utekli v sobotu dva vězni, policie na ně nasadila vrtulník

Z průmyslové zóny v Krupce na Teplicku utekl na jaře 3. května vězeň, který tam pracoval na základě dohody podniku s věznicí. Odsouzeného muže, který si odpykával v teplické věznici trest za majetkovou trestní činnost, policie dopadla po několika dnech až v Chrudimi, kde se schovával u známých.

V září před 7 lety policistům při eskortě v Teplicích utekl zloděj, kterého doprovázeli ze soudu do sousední teplické věznice. Svobody si ale osmnáctiletý recidivista tehdy dlouho neužil. Zamířil si to totiž rovnou do svého bydliště v Bílině. Tam ho zajistili strážníci, kteří u domu už na něj číhali poté, když se o útěku dozvěděli a rozběhlo se pátrání.

Několik let je starý také další teplický případ dvou vězňů, kteří uklízeli na základě dohody s městem v teplických ulicích. Mladíci ve věku 22 a 27 let odešli z nestřeženého pracoviště s dozorem na toaletu, odkud se už nevrátili. Rozhodli se uprchnout přes kopec za hranice. Při útěku ještě stihli ukrást z kamionu v Újezdečku mobil. Zmizeli do Dippoldiswalde. Svobodu si „za kopečkem“ ovšem užívali pouhý jeden den, než je tam chytili němečtí policisté. Za útěk dostali další dva roky a mnohem tvrdší věznici, než je ta v Teplicích.