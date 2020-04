Čechoangličan Jan Plzák si teď kvůli koronaviru neplánovaně prodlužuje pobyt v Česku, kam přiletěl za rodinou a kamarády z Teplicka. Zůstává uvězněný v dočasném bydlišti na severu Čech. Naštěstí může dál pracovat, protože funguje na home office.

Z Anglie přiletěl 23. února. Následná protiepidemická opatření mu jeho původní 14denní pobyt v České republice protáhla. „Odletět jsem měl v první polovině března, ale letenku jsem si předatoval o pár dnů později, protože jsem nevěděl, jak to vše bude dál. Jenže odložený let mi už zrušili. Teď už jsou zavřené hranice, takže zůstávám v Česku,“ vypráví muž, který pracuje ve společnosti tvořící webové stránky pro cestovní společnosti.

„Naštěstí mohu pracovat odkudkoli, takže o zaměstnání nepřicházím. Zatím tedy ne. Uvidíme, co tato celosvětová krize udělá s cestovním průmyslem. Aby to nešlo všechno ke dnu,“ přemýšlí nad negativními důsledky.

Z pracovního hlediska ho to zpět do Anglie, kde žije už řadu let, netáhne. Myslí však na tamní kontakty. „Mám doma přátele a sestru. Nemohu je teď vidět. Musím to nějak přečkat tady,“ říká. Komunikovat může se zbytkem rodiny. Současné odloučení vnímá jako stejnou izolaci, kterou by musel absolvovat v Británii.

Když zrovna nepracuje, snaží se chodit na procházky do přírody, aby se odreagoval. „Samozřejmě s rouškou jako v nějakém fantastickém filmu,“ směje se. Kdy se vrátí domu, to netuší. „Na jednu stranu bych letěl hned, ale při zamyšlení nad tím, co mě tam čeká, raději zůstávám v Česku,“ uvažuje.

Přestěhovat se natrvalo zpět do Čech Jan Plzák neplánuje. „To určitě ne. Jakmile to bude možné, vrátím se tam, kde mi je dobře,“ říká 43letý muž, který žije v Londýně už přes 15 let. Z České republiky odešel, protože se mu nelíbila místní politika. V minulém roce získal i britské občanství. Pro trvalý návrat z ostrovní země zpět do Čech ho nedonutily ani loňské tahanice okolo brexitu. „Působilo to na mě celé negativně, to je pravda. Stresovalo mě všude o tom neustále poslouchat. Ale přežil jsem to a život jde dál,“ uzavírá jeden ze svých životních příběhů.

Situaci v Anglii nadále sleduje. Podobně jako u nás tam teď běží program izolace a karantény. Takže ho tam nic zvláštního netáhne. Uzavřeny jsou školy a obchody s výjimkou prodejen potravin, na veřejnosti by se měly pohybovat pouze skupiny maximálně dvou lidí. Přitom ještě minulý týden se v Británii konaly i koncerty, na které přišly tisíce lidí.

Smutné dny prožívá v těchto dnech Tepličanka Eva Tancošová, která žije už řadu let na Mallorce. „Máme strach. Každý den tu okolo mě umírají lidé. Nemocnici, kde jsou stovky nakažených, mám kousek od domova. V ulicích nás hlídají policisté. Jdete se psem na procházku a za vámi jde muž v uniformě. Obchody jsou už bez zboží. A když přivezou nové, tak jsou obrovské fronty,“ popsala současnou situaci matka dvou dětí, která se před lety odstěhovala za prací z Teplic do Španělska. Letos měla naplánovanou cestu do Teplic, ale zřejmě z ní sejde.