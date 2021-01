Papír do tiskáren, psací potřeby, sešity. Rukavice, čepice, bundy, teplé svetry, zimní boty. V Ústí, Lovosicích, Žatci i Chomutově. Lidé se po částečném uvolnění opatření proti koronaviru v celém kraji vydali hlavně pro věci, z kterých děti vyrostly nebo jim chybí do školy.

Naposledy měly papírnictví, obuv a obchody s textilem na pár dní otevřeno na konci prosince. “Těšila jsem se do práce hodně,” usmívá se Pavlína Štětková z lovosického papírnictví v Tovární ulici krátce po znovuotevření. Když vláda rozhodla, že od úterý 19. ledna mohou papírnictví opět přivítat zákazníky, rychle tam vše připravili, vybalili, nachystali. “První zákazník přišel brzy po otevření, po pár minutách, kupoval papír do tiskárny. Během první hodiny přišlo deset lidí. Berou hlavně papír, sešity, psací potřeby,” pokračuje prodavačka s tím, že dodržování hygienických opatření u nich není problém. Na prodejnu mohou jen dva zákazníci, v rouškách, lze to dobře ohlídat.

Obchody s textilem a obuví mohly také v úterý otevřít, ale s omezením. Nabízet mohou výhradně dětské oblečení a boty, či spodní prádlo. A tak v ústeckém centru Forum v obchodě s oděvy jsou bundy, svetry nebo trička pro dospělé za páskou. Na prodejně firmy C&A je jasně vyhrazené, kam se smí. Koupíte tam jen dětské věci a spodní prádlo. “Děti rostou, je jedno, že je pandemie a zavřeno. Navíc bylo na dlouho zavřeno už podruhé. Musím pořídit teplé oblečení. Takhle naživo je to lepší, vidíte velikost, jak je to ušité, jestli to padne. To po internetu nevidíte, i případná výměna je jednodušší,” říká Eva Pokorná. V ruce už drží ramínka s teplou dětskou bundou, dvě mikiny a jeden svetr.

Kousek od ní vybírá zimní rukavice Petra Svobodová. “Syn je zrovna ztratil, tak jsem narychlo vyrazila je koupit. Ještě se možná podívám po teplých kalhotech, kdyby se náhodou zase zavřelo. Boty naštěstí má,” směje se mladá maminka.

Po velké prodejně chodilo v době naší návštěvy pět maminek. “Těšili jsme se, až budeme moci otevřít. Žádné návaly nejsou, ale lidé průběžně chodí. Nakupují hlavně zimní věci, čepice, teplé kalhoty,” prozradila Alena Kubová z ústeckého obchodu C&A.

Dětské boty, jinak páska

Podobná je situace také o patro výš, v obchodě s obuví Deichmann. Také tam mají všude pásky, dostanete se jen k dětským botám. Ani tam žádné fronty nejsou, lidé chodí čas od času. Mezi regály je zrovna jedna zákaznice. “Potřebujeme rychle zimní boty, zrovna jsme o jedny přišli. Je to takhle rychlejší než přes internet a navíc si lépe vyberu,” svěřila se Pavlína Jančovičová z Ústí nad Labem.

Prodavačky i majitelé obchodů se shodují, že při otevření panoval někdy trochu zmatek. Bylo to narychlo, někdy navíc prý nebylo jasné, co se smí a co nesmí prodávat. Podle zástupců obchodů hlavně zákazníci někdy kvůli častým změnám nařízení tápou.

“Přišla jsem pro nějaké notesy a sešity. Synovi už to došlo a potřebuje si i při vzdálené výuce psát poznámky. A kupovat dva sešity a pár tužek přes e-shop, to je hodně nepraktické a zaplatíte víc za poštovné,” svěřila se Martina Železná, mířící do papírnictví v Žatci na náměstí Svobody.

Také tam vedly v prodejích věci do školy a kanceláře. “Lidí chodí poměrně dost. Berou hlavně psací potřeby, papír do tiskárny a sešity,” potvrdila prodavačka v žateckém papírnictví Alena Vránová.

Podobná byla situace v lovosickém papírnictví na tamní hlavní třídě. “Prosím paragony a modelínu,” vešel zrovna jeden zákazník. “Lidi chodí hned od rána, průběžně. Hodně nakupují školní pomůcky, věci pro podnikání, jako papíry, dokumenty. Jsme rádi, že zase zákazníci chodí,” uzavírá Martina Hanzalová z lovosického papírnictví.