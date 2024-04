"Někteří řidiči svou bezohledností a nedodržováním silničních pravidel ohrožují svým chováním naše občany, což dokazuje také několik nehod," poznamenává Vinický. V minulých dnech se tu stala dokonce tragická nehoda, kdy špatně skončil cyklista po střetu s autem.

"Dalším problémem je i to, že do obce vjíždějí přes zákaz těžké nákladní automobily a vozidla dálkové dopravy vysoko přes povolený limit 3,5 t. To má za následek narušování infrastruktury obce (kanalizace, rozvody vody, plynu atd.), ale i poškozování majetku občanů, včetně chvění a praskání budov," dodává starosta.

Zvýšená doprava se místním nelíbí. "Bojím se pouště ven děti samotné. Aby je na silnici a v horším případě na chodníku nesrazilo auto. Jezdí tudy jako o život," rozčilovala se maminka dětí ve starých Bystřanech.

"Doufáme, že tato oprava mostu bude dokončena ve slíbeném prodlouženém termínu, neboť sama obec Bystřany má několik akcí, kdy potřebuje zasahovat do komunikace a nyní to musí zatím odkládat, aby nedošlo ke kolapsu dopravy v obci," poznamenal ještě v závěru starosta Vinický. "Všichni víme, že oprava mostu je nutná a musí se dokončit. Komplikace jsou součástí každodenního dění a života, proto bych rád poděkoval všem našim občanům za trpělivost," uzavřel Ivan Vinický.

