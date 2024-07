U červeného kostela a v dalších částech Masarykovy ulice v Teplicích bude společnost SVS pokračovat v rekonstrukci kanalizace. Kvůli tomu se částečně uzavře kruhový objezd na příjezdu do Teplic od Ústí (u Billy) a omezení bude také u kostela.

Z důvodu rekonstrukce kanalizace na Masarykově třídě v Trnovanech dojde na okružní křižovatce Masarykova třída/Modlanská/Přítkovská k následujícím dopravním omezením. Informaci z Krajského úřadu, do jehož správní kompetentnosti silnice spadá, zveřejnilo město Teplice na svém webu.

* V plánovaném termínu od úterý 30. 7. 2024 do cca 15. 8. 2024 bude uzavřen výjezd z okružní křižovatky ve směru na Ústí nad Labem. Objížďka: z kruhového objezdu – ulicí Modlanskou do ul. Gagarinova – zpět na Masarykovu třídu na UL

* V plánovaném termínu od 15.08.2024 do 31.08.2024 bude uzavřen výjezd z okružní křižovatky ve směru do centra města (k červenému kostelu). Objížďka: z kruhového objezdu povede objízdná trasa ulicí Přítkovskou, Jana Koziny, Stanovou, do ulice Riegrova.

Úřad kompetentní pro schvalování uzavírek na komunikacích I. třídy je Krajský úřad Ústeckého kraje – odbor dopravy a silničního hospodářství (kontaktní osoba: Mgr. Michaela Neradová, tel.: 475 657 573, e-mail: neradova.m@kr-ustecky.cz).

