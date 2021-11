Omezení v Duchcovské ulice tu potrvá až do pátku 12. listopadu. Objízdná trasa vede ze světelné křižovatky Duchcovská/Buzulucká/Sklářská přes Újezdeček a Kamenný Pahorek zpět na Výšinu

Linky MHD a DÚK

Zastávka Teplice,Řetenice,V Břízkách – po dobu uzavírky zrušena bez náhrady (nejbližší náhradní zastávka Teplice,Řetenice,sídliště).

Linka 104 – všechny spoje linky budou ze zastávky Teplice,Řetenice,sídliště odkloněny do zastávky Teplice,Řetenice,Tolstého, kde budou ukončeny. V úseku Teplice,Řetenice,Tolstého – Teplice,Hudcov bude zavedena bezplatná náhradní minibusová doprava X04, která zajistí i obsluhu zastávek Teplice,Hudcov,Výšina a Teplice,Hudcov,Panorama. Zastávka Teplice,Hudcov,Panorama bude přesunuta do ulice Panorama za křižovatku s ulicí Duchcovská (silnice č. II/254). V čase od 4:20 hodin do 11:40 hodin bude zajištěn garantovaný přestup pro cestující z Hudcova do Teplic, v čase od 12:00 hodin do 23:10 hodin pak pro cestující jedoucí z Teplic do Hudcova.

Linky 485, 492 a 493 – mezi zastávkami Teplice,Řetenice,sídliště a Košťany,Kamenný Pahorek budou vedeny po objízdné trase mimo zastávku Teplice,Hudcov,Panorama.

Linky 486, 491 a 495 – mezi zastávkami Teplice,Řetenice,sídliště a Lahošť budou vedeny po objízdné trase mimo zastávku Teplice,Hudcov,Panorama.

Linka 502 - mezi zastávkami Teplice,Řetenice,sídliště a Teplice,Hudcov bude vedena po objízdné trase mimo zastávku Teplice,Hudcov,Výšina.

Linka 803 – mezi zastávkami Teplice,Řetenice,sídliště a Lahošť bude vedena po objízdné trase mimo zastávky Teplice,Řetenice,V Břízkách; Teplice,Hudcov,Panorama a Teplice,Hudcov,Výšina.