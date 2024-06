V plném proudu je oprava přemostění silnice I/13 u Tuchlova. U odbočky na Křemýž, Ohníč a Zabrušany. Omezení tu má trvat do 15. 10. 2024. Jde o opravu mostu přibližně za 30 miliónů korun včetně daně. Rekonstrukce spočívá v odstranění stávající nosné konstrukce mostu a výměny za novou. Most se dá objet okolo, žádné výrazné zdržení zde není. Nicméně je s touto úpravou provozu potřeba počítat. Nedá se po mostě přejíždět přes silnici I/13.

Komplikace už řadu měsíců způsobuje řidičům na Teplicku oprava mostů v Bystřanech, na výpadovce na Ústí, Prahu a do Německa na dálnici. Jezdí se tam na semafor kyvadlově. Opravy by měly skončit do konce léta. „Tohle je vyloženě top zdržení na Teplicku. Už to trvá hodně dlouho a nemůžu se dočkat, až to skončí. Stojím zde skoro každý všední den, když jedu do práce a zpět domu,“ uvedl Lukáš Rajný z Teplic.

V červnu je naplánovaný začátek prací na silnici I/27, kdy předmětem oprav je most v Horním Háji. Zde je předběžně určená cena vypočítána na 37 miliónů bez daně. Rovněž v přípravě je zatím oprava silnice I/13 Teplice – Srbice, počítaný termín je srpen až prosinec letošního roku. Omezení dopravy zde má být podle potřeby stavby.

Částečné omezení provozu je v Teplicích v lokalitě ulic Denisova, Rooseveltovo nám., Duchcovská a Stará Duchcovská, z důvodu rekonstrukce plynovodu a přípojek. Trvat by mělo do prázdnin.

Pozor v Teplicích: Jankovcova ulice bude přes léto neprůjezdná

Do konce října by měla trvat rekonstrukce železničního mostu ve Spojenecké ulici. Vyřazená z provozu pro dopravu je propojka Na Hrázi a Nákladní. Objížďka je ulicemi: Na hrázi – Hrázní – Masarykova třída – Okružní – Riegrova – Nákladní.

Přes prázdniny ještě počítejte v Teplicích také s omezením v ulicích Litoměřická, Lounská, kde probíhá rekonstrukce uličního prostoru včetně úpravy parkovacích stání a likvidace středového ostrůvku.

Na konci léta by pak měla přijít na řadu další část „třináctky“, konkrétně v úseku v Bílině. Podle mapy plánovaných rekonstrukcí na silnicích, kterou zveřejnilo ŘSD, budou opravy v plánovaném termínu září a říjen.

Omezení je stále u Hostomic. A to kvůli ujíždějícímu svahu u rybníku pod hlavním obchvatu obce. „Kvůli utrženému svahu a částečnému poškození vozovky je v místě provoz převeden do jednoho jízdního pruhu a průjezd místem omezený, realizace se počítá v letech 2025 – 2027,“ uvádí k tomuto místu na silnici z Bíliny do Teplic ŘSD.

V Teplicích ještě přes prázdniny počítejte s omezením v Palackého ulici, kde probíhá rekonstrukce podzemního koryta potoka Bystřice. Na stránkách města Teplice píší, že by to mělo trvat do září v různých částech ještě. „Stavební práce se přesunou na mostek v křižovatce ulic U Vlastního krbu x Palackého a dojde tak k uzavření této křižovatky, v termínu červen až srpen,“ píše web města. Práce ale běží i v dalších částech Palackého ulice. Je potřeba sledovat místní omezení provozu.