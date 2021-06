Palackého ulice v Teplicích bude v úseku mezi ulicí 14. října a dětským hřištěm v Klicperově ulici až do zimy neprůjezdná. Důvodem je rekonstrukce podzemního koryta Bystřice. Řidiči zde musí využívat objízdnou trasu Fügnerovou ulicí přes Metelkovo náměstí do ulice 14. října a Klicperovou ulicí zpět do Palackého. Chodci místem projdou, a to po chodníku podél základní školy. Průjezd ulicí znemožní rozsáhlá rekonstrukce krytu potoka Bystřice, která je v režii Povodí Ohře. Spolupodílí se i město Teplice. „Během prací bude zpevněný kryt koryta potoka, který kvůli několika povodním už na začátku 20. století zmizel pod zem. Po opravách vlastního koryta potoka bude nový chodník a inovace se dočká také veřejné osvětlení,“ informoval primátor Teplic Hynek Hanza.

Omezení provozu přes prázdniny bude také v části Duchcovské ulice, v úseku od křižovatky u soudu až po nemocnici. V termínu 14. 6. - 29. 8. 2021 je zde plánovaná úplná uzavírka ulice Duchcovská (objízdná trasa povede ve směru z centra ulicí Lounská – Litoměřická – Liberecká, ve směru do centra ulicí U Nemocnice – Americká – Lounská). V termínu 30. 8. - 15. 10. pak bude částečná uzavírka ulice Duchcovská. Podle informace Ivy Nekolové z webových stránek města Teplice se uzavírka dotkne ulic v tomto rozsahu: 21. 6. - 20. 8. 2021 - ulice Londýnská bude ve směru od Ruské po Duchcovskou slepá, vyparkovaná, zobousměrněná. 5. 7. - 20. 8. 2021 - uzavřen vjezd do ulice Letecká, uzavřen vjezd do ulice Na Spravedlnosti, ulice Mostecká bude ve směru od ulice Ruská po Duchcovskou slepá, vyparkovaná, zobousměrněná.

Omezení dopravy čekejte také v Jankovcově ulici, kde budou pokračovat další etapou v minulých letech započaté práce. Po rekonstrukci získá ulice nové povrchy vozovek a chodníků a nové veřejné osvětlení. Původní termín zahájení uzavírky byl aktuálně posunutý ze 14. 6. na zatím přibližný termín 30. 6. Omezení má trvat do konce září.

Kvůli uzavírkám došlo na léto ke změnám v dopravě MHD

Linka 101 - v úseku Benešovo náměstí – Doubravská bude linka vedena po objízdné trase přes zastávky divadlo, Císařské lázně, Pražská, Kamenné lázně, Nové lázně a Šanov I lázně.

Linka 102 - mezi zastávkami nemocnice a Zámecká zahrada bude linka vedena po objízdné trase ulicemi U Nemocnice, Americká a Lounská (ve směru do centra) a ulicemi Lounská, Litoměřická a Liberecká (ve směru do Řetenic). Náhradní zastávky Mariánský dvůr budou umístěny v ulici Americká před křiž. s ul. Londýnská (ve směru do centra) a v ulici Liberecká před křiž. s ul. Duchcovská (ve směru do Řetenic).

Linka 103 - v provozu celotýdenně, vybrané spoje budou vedeny až na Panoramu.

Linka 104 - v úseku Hlavní nádraží – Doubravská bude linka vedena po objízdné trase přes zastávky Zeyerovo náměstí a Šanov I lázně; mezi zastávkami nemocnice a Bílinská bude linka vedena po objízdné trase ulicemi U Nemocnice a Americká (ve směru do centra) a ulicemi Lounská, Litoměřická a Liberecká (ve směru do Řetenic). Náhradní zastávky Mariánský dvůr budou umístěny v ulici Americká před křiž. s ul. Londýnská (ve směru do centra) a v ulici Liberecká před křiž. s ul. Duchcovská (ve směru do Řetenic); na lince bude zavedena náhradní autobusová doprava.

Linka 105 - v provozu pouze v pracovních dnech po 18. hodině a o víkendech celodenně; mezi zastávkami nemocnice a Zámecká zahrada bude linka vedena po objízdné trase ulicemi U Nemocnice, Americká a Lounská (ve směru do centra) a ulicemi Lounská, Litoměřická a Liberecká (ve směru do Řetenic). Náhradní zastávky Mariánský dvůr budou umístěny v ulici Americká před křiž. s ul. Londýnská (ve směru do centra) a v ulici Liberecká před křiž. s ul. Duchcovská (ve směru do Řetenic).

Linka 106 - dočasně zrušena v celé trase, její provoz bude nahrazen upravenými trasami ostatních linek.

Linka 107 - linka bude ze stanice Řetenice, Tolstého prodloužena až k vodní nádrži Barbora v Oldřichově; mezi zastávkami nemocnice a Zámecká zahrada bude linka vedena po objízdné trase ulicemi U Nemocnice, Americká a Lounská (ve směru do centra) a ulicemi Lounská, Litoměřická a Liberecká (ve směru do Řetenic). Náhradní zastávky Mariánský dvůr budou umístěny v ulici Americká před křiž. s ul. Londýnská (ve směru do centra) a v ulici Liberecká před křiž. s ul. Duchcovská (ve směru do Řetenic).

Linka 108 - do 30. 6. a od 1. 8. 2021 – provoz linky beze změn; v období 1. – 31. 7. 2021 – z důvodu výstavby nového trolejového vedení v ulici Přítkovská bude linka v pracovních dnech do 18. hodiny ze stanice Trnovany odkloněna do točny Trnovany, Somet (neobslouží tedy zastávky Trnovany, Pluto; Májová; Luna a Anger). Ve zbylém čase, tj. pracovní dny po 18. hodině a o víkendech celodenně, bude v provozu ve své standardní trase a zajištěna náhradní autobusovou dopravou.

Linka 113 - dočasně zrušena v celé trase, její provoz bude nahrazen rozšířeným provozem linky 103.

Linka 115 - nová výluková linka v trase Řetenice, Tolstého – Libušina – Jateční – Benešovo náměstí – Trnovany – Trnovany, Somet – Šanov II – Panorama; v provozu pouze v pracovní dny do 18. hodiny; nahrazuje provoz standardní linky 105.

Linka 123 - vybrané spoje budou prodlouženy ze zastávky nemocnice po trase linky 106 směr Nová Ves, tj. po trase Bílinská – Třešňovka – Bílá cesta – Novoveská – Nová Ves; mezi zastávkami nemocnice a Bílinská bude linka vedena po objízdné trase ulicemi U Nemocnice a Americká (ve směru na Novou Ves) a ulicemi Lounská, Litoměřická a Liberecká (směr Libušina, Mánesovo nám.). Náhradní zastávky Mariánský dvůr budou umístěny v ulici Americká před křiž. s ul. Londýnská (ve směru na Novou Ves) a v ulici Liberecká před křiž. s ul. Duchcovská (směr Libušina, Mánesovo nám.).

Linka 131 - v úseku Hlavní nádraží – Doubravská bude linka vedena po objízdné trase přes zastávky Zeyerovo náměstí a Šanov I lázně.