Kdy může být příhodnější vést děti k pohybu, než právě v létě, kdy je venku krásně? Vyrazte na projížďku na kole, dejte si závod v běhu na nejbližší kopec nebo uspořádejte pro dítě a jeho kamarády malý fotbalový turnaj na zahradě. Oblíbený u dětí i dospělých je taky badminton – není nutné ani dodržovat originální pravidla hry, stačí se snažit udržet košík co nejdéle ve vzduchu.

Udělejte si filmový maraton

Když zrovna počasí nepřeje nebo si chcete odpočinout, proč neuspořádat v obýváku třeba promítání vašich oblíbených fi lmů či pohádek? Můžete to pojmout kreativně a zahrát si na návštěvu kina – vyrobit vstupenky, udělat popcorn… Určitě si tak užijete spoustu zábavy.

Vyrobte si domácí zmrzlinu

Kdo by neměl rád zmrzlinu? Příprava bude děti bavit, a navíc není nijak náročná, takže bude stačit jen malá asistence dospělého. Na internetu naleznete řadu receptů na ovocné i smetanové. Můžete vymyslet nejrůznější příchutě.

Sestavte si prázdninový plán

Sestavte si s dětmi seznam věcí, které byste chtěli o prázdninách zažít. Seznam si můžete napsat na velký výkres a ozdobit obrázky. Každou položku pak opatřete okýnkem, do kterého si potom odškrtnete splnění. Do seznamu můžete

zařadit například spát pod stanem, podívat se do zoo,…

Jezděte na výlety

Pokud se nechystáte na letní dovolenou, naplánujte alespoň jeden společný rodinný výlet. Nemusí být ani nikam daleko–možná budete překvapeni, jaká místa máte v relativně blízkém okolí.

Udělejte si táborák

Večer strávený venku u ohně si děti jistě užijí. K tomu patří opékání špekáčků, zpívání, pozorování hvězd i vyprávění napínavých příběhů.

Tipy z Teplicka

Koncert

Kdy: 17. července od 16 hodin

Kde: Letní amfiteátr Bílina

Cena: 250-350 korun

Letní hudební festival, na kterém zahrají kapely: Furiant, Do řady, Band bang (PL) a Kurtizány z 25. avenue či Argema.

Výstava

Kdy: Denně 9-17

Kde: Duchcov

Já Giacomo Casanova, tak se jmenuje nová výstava muzea, kterou můžete vidět v prostorách bývalého informačního centra. Cílem je přiblížit návštěvníkům osobnost Giacoma Casanovy.