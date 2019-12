Mírně schodkový rozpočet si naplánovali pro příští rok v Bílině. Počítá s příjmy 386 milionů a výdaji 414 milionů korun. Saldo 28 milionů má v případě potřeby pokrýt přebytek hospodaření z předešlých let.

Bílina, radnice a náměstí. | Foto: Deník / Zdeněk Traxler

Na investice půjde přes 81 milionů, podle opozice je to střídmá částka. Vedení radnice argumentuje, že to stačí. Město se nemá výrazněji zadlužit. „Již několik let nemáme žádný úvěr a nepočítáme s takovým druhem financování ani v příštím roce,“ sdělila starostka města Zuzana Schwarz Bařtipánová (ANO).