Podle vedení města Bíliny je tento krok jen malou součástí plánované postupné rekonstrukce celého pivovarského areálu.

Oprava části budov bývalého pivovaru v Bílině. | Foto: Město Bílina

Město Bílina o zahájení opravy budovy bývalého pivovaru informovalo na webových stránkách.

"S ohledem na havarijní stav stěny i krovů bylo třeba tuto část objektu řešit samostatně. Po více než roce příprav, od projektu, přes jednání s památkáři, stavební povolení, až vysoutěžení dodavatele, je rekonstrukce zahájena a měla by být dokončena nejpozději do října letošního roku," uvádí město ve zprávě ke stavebním pracím. Součástí oprav bude i navrácení erbu Lobkowiczů do středu štítu.

Pivovar Bílina je bývalý zámecký pivovar uzavřený roku 1977. Objekt je památkově chráněný, dlouhodobě ale chátrá. Pivovar byl založen roku 1615 a vařil výčepní piva, ležáky i tmavá piva.

