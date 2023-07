Podobné problémy museli již před časem řešit v Bílině na Teplicku, kde se rozhodli do boje proti neukázněným návštěvníkům koupaliště vytáhnout pomocí vyšších cen. Vstupné na plovárnu tak v Bílině o víkendu zvedli na dvojnásobek. Podle místostarostky Bíliny se tento krok osvědčil, vyhodnocovali jej hned první víkend po zavedení, kdy byly opět tropické teploty. „Do 12.30 hodin, do kdy máme běžné vstupné, přišlo přibližně 814 návštěvníků. Po zdražení v půl jedné byl před koupalištěm také velký počet návštěvníků, tentokrát přijíždějících vlaky z okolních obcí. A ti se většinou návštěvníky nestali a odjeli,“ říká bílinská místostarostka.

Koupaliště v Bílině přeplnili lidé, město v návaznosti na to zvýšilo vstupné

Podle Dvořákové bylo zvýšení vstupného rychlým opatřením. V dlouhodobějším horizontu se chystají například pořídit kamery. Rada města navíc tento týden zlevnila vstupné od 17.30 hodin, kdy bude stát do zavíračky 60 korun. Nově bude výrazně vyšší odpolední vstupné jen o víkendu, v pátek zaplatí milovníci vody již běžné ceny vstupenek.

Pokuta nebo zákaz vstupu

Děčín to řeší dál. Aby se útoky na plavčíky nebo jiné návštěvníky co nejvíce eliminovaly, najme si Děčínská sportovní, která plavecký areál spravuje, bezpečnostní službu, která bude dohlížet na bezproblémový provoz koupaliště. O víkendech pak bezpečnostní službu ještě posílí hlídka městská policie. Za porušení návštěvního řádu mohou dostat neukáznění návštěvníci až deset tisíc korun pokutu, případně jim může být v přestupkovém řízení až na rok zakázán vstup na koupaliště a do plavecké haly.

„Je to na všech okolních plaveckých areálech. Nedodržují návštěvní řád, jsou vulgární a hrubí na další klienty nebo plavčíky, přeskakují přes branku, houpou se na lajnách vymezujících plavecké úseky. Někdy tam jsou i rasistické útoky,“ vyjmenovává nejčastější prohřešky ředitel Děčínské sportovní Igor Bayer, který si pochvaluje spolupráci s městskou i republikovou policií.

Podle zástupce ředitele děčínské městské policie Tomáše Pavlíka se jedná o každoročně se opakující problémy, jejichž intenzita ale neustále stoupá. „Vliv na to má i velikost dané skupiny. Čím větší, tím je i agresivita větší. Na napomenutí zaměstnance plaveckého areálu nemusí reagovat vždy pozitivně. Naopak pokud je tam někdo v uniformě, je to jiná situace,“ říká Pavlík.Atmosféře nepřidávají ani hoaxy šířené po sociálních sítích. „V návaznosti na šířící se informace o úlevách na vstupném pro konkrétní osoby, kromě přímo vyjmenovaných osob v ceníku, či národnost zdůrazňujeme, že vstupné se řídí pouze vydaným ceníkem Aquaparku Děčín,“ doplnila Lehká.