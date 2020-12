Bílinský kamerový a senzorický systém bude schopen díky chytrým aplikacím samostatně vyhodnotit nebezpečnou situaci a upozornit na ni, dále rozpoznat a mapovat pohyb osob, předmětů či vozidel - to vše v reálném čase.

„Zapojení do projektu je pro budoucnost města naší velikosti zásadní. Poskytuje nám větší příležitost využít technologie usnadňující každodenní život našich obyvatel nebo nám umožní posílit oblast bezpečnosti. Otevírá nám však také dveře pro vnik nových podniků či start-upů a dává příležitosti mladým talentovaným lidem,“ uvedla starostka města Bílina Zuzana Schwarz Bařtipánová.

„Projekt rozvojového potenciálu městského kamerového dohledového systému města Bílina je svým tematickým rozsahem, použitými přístupy a úrovní komplexnosti v České republice jedinečným svého druhu na úrovni měst, obzvláště těch malých. Věříme, že pomůžeme zvýšit bezpečnost v celém Ústeckém kraji,“ doplnil náměstek ministryně pro místní rozvoj pro regionální rozvoj David Koppitz.

Projekt v Bílině přistupuje k rozvoji systému v kontextu integrované bezpečnosti. Mimo základní funkci bezpečnosti přinese i obsáhlou bezpečnostní analýzu, mapuje požadavky na podpůrnou infrastrukturu vč. samotného operačního centra, definuje bezpečnostní scénáře specifické pro město a navrhuje ucelený systém integrující inovativní prvky - pokročilý analytický software, zvukové senzory, 3D volumetrické systémy či nástroje pro situační management a řízení incidentů.

V Plzni využijí 5G síť například k zapojení dronů do integrovaného záchranného systému. Díky 5G sítím bude přenášen obraz z dronů v reálném čase do krizových štábů hasičů, policistů nebo záchranářů. Například velitel zásahu by v případě požáru mohl využít 3D model budovy, což by v konečném důsledku vedlo k lepší orientaci, efektivnějšímu rozhodování, ochraně lidských životů a snížení škod na majetku.

Síť v Bílině a v Plzni slouží nejen pro aktivity v rámci projektu, ale současně je i veřejně dostupná pro obyvatele a návštěvníky města.