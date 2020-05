V sobotu 30. května se budou konat ve Bžanech tradiční rybářské závody pro tamní děti.

Akci pořádá obec ve spolupráci s teplickou rybářskou organizací. Závody jsou určené pro děti do 15 let. Přítomnost rodičů je možná. To vše za předpokladu dodržování platných pravidel, včetně opatření vydaných vládou vzhledem k prevenci před šířením koronaviru. Závody se budou konat na tamním rybníku Karolína, začátek je v 7.30 hodin. Občerstvení letos obec na místě nezajišťuje. Naopak bude možné si vypůjčit rybářské náčiní.