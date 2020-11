Vzhledem k tomu, že letos ve Bžanech odpískali veřejné rozsvícení vánočního stromu, rozhodla se místní knihovna pro novou aktivitu.

Bude přijímat dopisy pro Ježíška. Na budově obecního úřadu je pro tyto účely umístěná dopisní schránka, do které děti mohou vhodit dopis přímo Ježíškovi s přáním, co by chtěly najít letos pod stromečkem.