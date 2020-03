„Hned jak se obnoví běžná výuka, tak to s dětmi pořádně oslavím,“ okomentovala vítězství učitelka. O využití získaných peněz už má svoji představu. „Mám k dispozici krásnou novou učebnu, ale se starým vybavením, tak by bylo fajn nakoupit moderní pomůcky,“ řekla.

Jejím dobrým pomocníkem ve třídě je plyšové kuře Emil. Dětskou hračku využívá jako pomůcku, když potřebuje žákům objasnit probíranou látku. „Co totiž pochopí Emil, zvládneme i my,“ zdůrazňuje své heslo, které často používá jako motivaci. Oblíbená třídní učitelka hodiny navíc zpestřuje pokusy a názornými pomůckami, které si často vyrábí sama. I proto ji její svěřenci přihlásili do učitelského klání Zlatý Ámos.

„Občas zahraju divadlo nebo si ze sebe udělám legraci. A důležitá je také praxe. Když si děti samy vyzkoušejí, jak mohou probíranou látku využít v běžném životě, zapamatují si to mnohem lépe, než když budou jen počítat příklady,“ nechala nahlédnout do své výuky duchcovská rodačka, která žije v Košťanech.

Vizitka Jany Doubkové

Narodila se v Duchcově. Ačkoli bydlí v Košťanech, zůstala věrná svému rodnému městu, kde aktuálně učí na druhém stupni ZŠ Antonína Sochora (třídní 7.B). Vystudovala gymnázium v Duchcově, poté VŠ Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, obor matematika a fyzika se zaměřením na učitelství. Učí rovněž chemii. Ve škole vede i badatelský kroužek. Ráda sportuje. Vždy, když to počasí dovolí, vyrazí do práce na kole. Kromě cyklistiky také velice ráda plave a lyžuje. Ochotně pomáhá s učivem i svým bývalým žákům, dnes středoškolákům.

V Duchcově učí už 20 let. Žáci ji v nominaci do ankety neopomněli pochválit za trpělivost, vstřícnost a ochotu pomoci. To ostatně potvrzuje i v současné nelehké koronavirové době, kdy chodí hlídat děti sestřiček v nemocnici.

Po večerech pak kontroluje, jak se žáci popasovali s učivem zadaným on-line. I kvůli těmto aktivitám ji zaměstnanci ČEZ zvolili fyzikářkou roku.

Podle vedení energetické společnosti jsou právě tací lidé, jako je Jana Doubková, velkým přínosem. „Energetika je postavená na technicky vzdělaných lidech. O to, zda se dítě jednou rozhodne techniku studovat, se mnohdy hraje právě už na základní škole. Proto dlouhodobě podporujeme pedagogy, kteří svým nadšením a elánem dokážou děti pro fyziku zaujmout,“ poznamenala členka představenstva ČEZ Michaela Chaloupková.

Energetici v rámci republikové soutěže Zlatý Ámos vyhlásili svoji anketu o nejoblíbenějšího fyzikáře už posedmé a kantorka ze severních Čech ji vyhrála podruhé. „Prvním ČEZ Ámosem se už ve 2. ročníku této ankety stala ve školním roce 2014/2015 Jana Czuchová ze Základní školy T. G. Masaryka v Hrádku nad Nisou. Severočeští fyzikáři tak mají laureáty jak z Ústeckého, tak z Libereckého kraje,“ dodal Ota Schnepp, mluvčí Skupiny ČEZ pro severozápadní a střední Čechy.