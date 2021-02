/FOTO/ V sobotu 6. února dopoledne proběhlo u památníku v centru města Duchcov pietní shromáždění k 90. výročí střelby do dělníků u duchcovského viaduktu.

Pietou uctili střelbu do dělníků u duchcovského viaduktu. | Foto: Deník / Zdeněk Traxler

Při komorní akci si její účastníci připomněli události 4. února 1931, kdy po potyčce mezi předními řadami demonstrantů a četníky na místě zemřeli Josef Kadlec (30 let), Josef Studnička (27 let) a Alois Lamač (32 let).