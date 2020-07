Atraktivní podívanou slibuje sobotní noc (1. srpna) v Mikulově. Místní sbor dobrovolných hasičů připravuje noční požární útok, vedený ale nikoli po rovině, nýbrž do sjezdovky.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Roman Dušek

Začátek je plánovaný na 21.30 hodin. Podle Jana Kloučka z SDH Mikulov je už přihlášených 10 družstev a nemusí to být konečný stav. Pořadatelé mají zajištěné občerstvení. Přijďte se podívat na netradiční požární útok do kopce, do nejprudší sjezdovky v ČR.