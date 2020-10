Vstup do pobočky Pošty Partner je bočním vchodem obecního úřadu.

Česká pošta - Partner. Ilustrační foto. | Foto: Deník/ Jiří Sejkora

V Modlanech od září funguje Pošta Partner. Najdete ji v budově obecného úřadu, vstup je bočním vchodem. Otevřeno má v pondělí a také ve středu v čase od 8 do 17 hodin (přičemž od 11.30 do 12.30 hodin je polední pauza). V úterý je od 15 do 17 hodin. Ve čtvrtek a v pátek od 8 do 10 hodin. Hlavní náplní služeb je příjem a výdej poštovních poukázek, a také zásilkové služby.