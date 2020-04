Ve slunečném dopoledni ve středu 15. dubna byly Modlany vesměs prázdné. Kostelní zvon se zrovna chystal oznámit desátou hodinu, když jeden ze starousedlíků začínal natírat plot na zahrádce u svého domu. Klid v ulicích tu a tam rozčeřilo projíždějící auto. Zastávka prázdná, u školky nikdo, spalo i hřiště. Podobně jako v dalších obcích Teplicka také do života na Modlansku zasáhla pandemická opatření.

Podle vedení obce tu ale taktový karanténní klid netrvá věčně. Jsou dny, kdy lidé vyjdou z domů na ulice. Třeba v okamžiku, když má přijet pojízdná prodejna. „Domluvili jsme se s pekárnou PeDu Dubí na zajištění této služby. Nabízí třikrát v týdnu našim obyvatelům čerstvé pečivo, ale i základní potraviny. Zajíždí také do Věšťan, Kvítkova, Drahkova i části Suché. Lidé tak nemusejí zajíždět daleko do obchodů,“ řekl starosta Lukáš Bartoň.

Prodejna na kolečkách podle něj mezi obyvateli rychle zdomácněla. „Podmáslový chleba, koláče a další pečivo je vynikající. Paní prodavačka velmi ochotná a příjemná. Řada lidí zavzpomínala na dětství, kdy bylo čekání, než prodejna přijede, jednou z příležitostí si popovídat,“ kvitoval čelní představitel Modlan.

Obec nezapomíná v této době ani na své seniory, kteří patří k rizikové skupině. „Většina má rodiny, které se o ně v tuto těžkou dobu starají. Přesto jsme všem starším lidem nabídli pomoc a v případě potřeby nás mohou kdykoli kontaktovat. Zprvu jsme roznášeli ochranné roušky přímo do domácností osobám starším 63 let, teď je pro ně máme k dispozici v podatelně obecního úřadu. Většinu z nich ušily naše místní ženy,“ zmínil starosta a pochválil, jak si sousedé v této těžké době vzájemně pomáhají.

V Modlanech a přidružených vsích bydlí necelá tisícovka lidí. Život tam běží dál, i když už měsíc trvají vládní omezující opatření. Zatímco starší muž zametá před svým domem, po chodníku naproti přes ulici kráčí mladá slečna. Oba mají přes ústa roušku, přestože jsou široko daleko sami. „Nechci přijít do řečí. Ještě by pak na mě sousedé ukazovali. Už jsem tu kvůli tomu slyšela jednoho pána nadávat,“ vysvětluje holčina.

V provozu na modlanské návsi zůstává obecní úřad. Otevřený je tři hodiny v pondělí dopoledne a ve středu odpoledne, což podle místostarosty Petra Hubeného stačí. „Naši občané dobře vědí, že se na nás mohou obrátit kdykoli s jakýmkoli problémem, a pokud je to v našich silách, tak jim rádi vyhovíme,“ poznamenal.

O možnostech pomoci a aktuálních změnách vedení obce informuje prostřednictvím Facebooku, webu a mobilního rozhlasu.

To, co ale místním hodně chybí, je kulturní a sportovní život, na který jsou zvyklí. Teď jim odpadlo pálení čarodějnic, o víkendu proběhly v komorním duchu Velikonoce. V areál duchů se proměnil stadionek místního Baníčku, protože fotbalová utkání byla zrušena. „Těšil jsem se na zápas s lídrem tabulky. Chybí mi fandění a k tomu nezbytné atributy jako je pivko, klobása a parta kamarádů,“ smutnil fanoušek modlanského Baníku Roman Nešetřil.

Kdy se život vrátí do normálu, to starosta Bartoň neodhaduje. V současné době je podle něj důležité dodržovat pravidla a snažit se co nejdříve vypořádat s nemocí. „Ukazuje se velká soudržnost lidí z venkova. Tak jak tomu kdysi bývalo. Byl bych rád, kdyby nám to vydrželo i poté, co se dostaneme z nejhoršího,“ uzavřel starosta.