V Modlanech si obec zachraňuje les. Poničené smrky nahradí duby

/FOTO/ Jako by se tam natáčela jedna ze scén z filmu Ať žijí duchové. „Pořádně ho přihrň, ať ho vítr nepoláme. Dělám to takhle dobře, teto? Děláš, mrňousku!“ Vzpomínáte, jak ve filmu o rytíři Brtníku děti s dospěláky sázeli nové stromky do lesa, aby dostali od lesníků dřevo na střechu hradu? Podobně to v minulých dnech vypadalo v Modlanech. Tam se vedení obce rozhodlo obnovit obecní les v lokalitě Věšťanský vrch, který poničil kůrovec. V rámci sobotní brigády skupina 35 místních společně s myslivci vysadila prvních 300 kusů mladých dubů.

Výsadba stromků v Modlanech. | Foto: Obec Modlany

„Původně tam byly jehličnany. Ale hajný nám doporučil teď listnáče. Pro první etapu jsme zvolili duby červené,“ zmínil místostarosta Modlan Petr Hubený. Sehnat výsadbu podle něj problém nebyl. 80 centimetrů vysoké mladé stromky pocházejí od Nepomuku. Obec za ně zaplatila přibližně 4 tisíce korun. Jednalo se o první výsadbu. Kdy bude případně další, Hubený zatím nespecifikoval. Obnova lesu ale podle něj je potřeba. Řádění kůrovce se na něm v minulosti hodně podepsalo. FOTO: Školka v Teplicích slaví 50 let, na Třešňovce poroste její výroční strom Aktivity v Modlanech ohledně obnovy lesa vítá Adam Souček ze Strany zelených v Ústeckém kraji. Podle něj to dokazuje, že místním lidem není jedno, v jakém žijí prostředí. „Je skvělé, že obec se tak příkladně stará o své lesy. A pokud se našlo tolik dobrovolníků, jen to dokazuje, že příroda a životní prostředí, ve kterém žijí, není lidem lhostejné,“ okomentoval modlanský projekt na záchranu poničeného lesa. „Chválím i výběr kořenáčů pro výsadbu, protože duby se do Podkrušnohoří velmi hodí díky své odolnosti - kůrovcová kalamita jim moc nehrozí, a zároveň vysoké schopnosti zachycovat škodlivé látky ze vzduchu, jako je polétavý prach, oxidy dusíku, síry, stejně tak oxidu uhelnatého nebo přízemního ozónu. Tím ve svém okolí samozřejmě prospívají lidem a jejich zdraví,“ dodal Souček.

