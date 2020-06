V Oseku mají připravené permanentky pro vstupy na místní atrakce. Držitelé karty jsou oprávněni bezplatně využívat koupaliště a 3D bludiště a také mají slevu 50 procent na minigolf.

Lanové centrum v Oseku. | Foto: Deník / Traxler Zdeněk

Dospělí a děti od 16 let platí 1100 korun. Děti od 6 do 15 let a studenti do 26 let a ZTP/P a senioři nad 65 let platí 500 korun. Občané města mohou na zakoupenou permanentku čerpat finanční příspěvek. Příspěvek města pro dospělého činí 800 korun a pro dítě 400 korun.