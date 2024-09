V pátek 20. září a v sobotu 21. září se konají volby do zastupitelstva Ústeckého kraje. V některých obvodech občané vybírají zároveň svého zástupce v Senátu Parlamentu České republiky. A právě to se týká také teplického kresu. Volební místnosti sjsou v pátek otevřeny do 22.00, v sobotu budou k dispozici od 8.00 do 14.00.

Volební místnosti se otevřely v pátek úderem druhé hodiny odpoledne, voliči mají možnost vhodit hlas do urny až do deseti hodin večer. Znovu pak místnosti zpřístupní v sobotu, od osmi ráno do dvou hodin odpoledne. Podmínkou účasti je platný občanský průkaz či cestovní pas a dosáhnutí voličského věku, tedy 18 let.

První volby se konaly v roce 2000. Zajímavostí je, že až téměř po roce od chvíle, kdy byly kraje v Česku vytvořeny. Vyšší územně samosprávní celky vznikly 1. ledna 2000. „Aby mohly nově vzniklé kraje plnit svou funkci, bylo třeba nejen přiznat jim zákonem konkrétní pravomoci, ale také personálně naplnit krajské orgány, které by tyto pravomoci mohly vykonávat. Za tímto účelem se v listopadu roku 2000 konaly vůbec první volby do zastupitelstev krajů v historii České republiky,“ shrnuje studie Institutu pro politiku a společnost Volební historie krajů.

Volby do Senátu Parlamentu České republiky mají delší historii než volby do krajů. Poprvé občané volili senátory v listopadu 1996. Třetina senátorů byla tehdy zvolena na šest let, třetina na čtyři roky a třetina na dva roky. Od té doby se každé dva roky znovu volí třetina senátorů.

Obvykle jde o dvoukolové volby, protože podmínkou zvolení v prvním kole je zisk nadpoloviční většiny hlasů pro jednoho kandidáta. Ve druhém kole se utkají dva kandidáti s nejvyšším počtem hlasů.

Senátky na Teplicku

Historicky prvním senátorem na Teplicku se stal Jaroslav Musial. Od roku 2000 do 20. ledna 2020 byl senátorem dlouholetý primátor Teplic Jaroslav Kubera. Po zániku mandátu jeho úmrtím vyhlásil prezident republiky Miloš Zeman v obvodu doplňovací volby. Senátorem se stal dosavadní primátor Teplic Hynek Hanza.