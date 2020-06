"Nejdříve mi nadávali. Poté, co jsem se slovně bránil, dostal jsem pár facek,“ vyprání muž, který se například stará o romské mladíky, aby neskončili na ulici, a také pořádá v ulicích stravovací akce pro bezdomovce. „Vyrazili mi zub a zničili tričko, které se jim nelíbilo,“ dodal. Trestní oznámení na neznámého pachatele ale Miker podávat nechce. Jako důvod Deníku ve čtvrtek 11. června uvedl, že se s tím vyrovná sám. Na serveru romea.cz celý útok dokonce komentoval slovy: "Jsem hrdej, že mě rasisti zmlátili. Nebylo to poprvé ani naposledy."

Na případ v těchto dnech upozornil bojovník za práva Romů Miroslav Brož, který spolupracuje s romskou komunitou v kraji už řadu let. „Útočníci využili skutečnost, že je pán v letech, a je to vážně nemocný invalidní důchodce. Chtěl bych, aby pachatelé byli potrestáni, aby se to už neopakovalo,“ uvedl ve svém článku zveřejněném na romea.cz, který se jako tsunami začal šířit po sociálních sítích. Ale ani on vlastní podnět k šetření policii nedal.

Na informace ohledně víkendového incidentu v Teplicích zareagoval předseda Pirátské strany Ivan Bartoš. „Jde o našeho rodinného přítele, bratra a souputníka. Je to člověk, kterého si mnoho lidí velmi váží, a to zcela oprávněně. Život se s ním nemazlil, i přesto nezištně pomáhá svým bližním od pomoci materiální přes aktivitu politickou. Staví se vždy k obraně těch, které už nikdo nebrání, proti těm, kterým jsou hodnoty humanismu, rovnosti a spravedlnosti na obtíž, a kteří je svými slovy i činy pošlapávají,“ napsal čelní představitel pirátské strany ve středu na své facebookové stránce.

Deníku se nepodařilo popsané útočníky vypátrat, nemá je ani policie. Výpovědi tedy existují pouze ze strany napadeného Mikera, který si stojí za svým. „Nemám, proč lhát. Bylo to o víkendu v podvečer na ulici u Městských sálů. Šel jsem na zastávku, abych mohl jet na pohotovost pro injekci na bolesti kvůli mé nemoci. Ale nedošel jsem tam. Musel jsem se vrátit domů, protože jsem měl potrhané oblečení,“ dokreslil příběh romský aktivista.

Mikerovu důvěryhodnost podpořil středoškolský pedagog Jiří Řehák, který letos získal cenu Vladimíra Jochmana pro učitele za dlouholetou výchova žáků k lidskosti. „Věřím mu, je to člověk, který celý život někomu pomáhá. Znám ho dlouho. Několikrát byl na besedách u nás na gymnáziu. Akorát mě překvapuje, že nebylo podáno trestní oznámení,“ uvedl.

Přestože policie žádný podnět nedostala, popsaný případ už prověřuje. „Zabýváme se tím na základě vlastního zjištění z médií, kde se informace objevila,“ potvrdila mluvčí Veronika Hyšplerová.

Mezi lidmi v Teplicích jsou na to, co se mělo stát, rozporuplné názory. Třeba ve facebookové skupině Teplice, kde o zmíněném napadení Roma lidé už dva dny diskutují, bylo pod odkazem na článek z romea.cz ve čtvrtek 11. června v poledne přes 170 komentářů. Zatímco v nich někteří odsuzují napadení nemocného člověka, jiní označují uvedený zdroj popisující celý incident za ne příliš důvěryhodný a tomu, co se stalo, příliš nevěří.