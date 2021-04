Město teď hledá firmu, která starou lávku a dosloužilou lávku odstraní a na jejím místě vybuduje nové překlenutí potůčku.

Firmy, které se přihlásí do výběrového řízení, mají hranici 3 miliónů korun. Více peněz do nové lávky město nedá. Nabídky mohou podávat do 17. května na magistrátu. Práce na opravě by měly začít v červnu.