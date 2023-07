FOTO: V Teplicích přes léto opravují zastávky MHD. Třeba na Masaryčce

Nové dlažby u bezbariérových obrubníků. Na Masarykově ulici v Teplicích opravují zastávkové zálivy pro MHD. V červenci to bylo například na Masarykově ulici u Concordie ve směru do centra nebo u úřadu práce ve směru do Trnovan.