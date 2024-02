/FOTO, VIDEO/ Včera, v sobotu 10. února odpoledne, se v Jungmannově ulici v Teplicích zřítila opěrná zeď starého židovského hřbitova. Zavalila několik aut, která parkovala na sousedním pozemku pod zdí.

Pád zdi v Jungmannově ulici v Teplicích. | Video: Deník/Petr Málek

"Takovou ránu jsem v životě neslyšela. Ještě štěstí, že v některém z aut nikdo neseděl," uvedla jedna z obyvatelek, které zeď zasypala auto. Podezření na to, že k něčemu takovému dojde, někteří sousedé už měli, zeď se prý totiž loupala a byla podmáčená.

Podle další z obyvatelek, jejíž rodině patřilo další zasypané auto, zeď ale nenaznačovala ničím, že by se něco takového mohlo stát. Její dvě malé děti si na dvoře často hrávaly. „Spadlo to během pár vteřin, prostě najednou rána, jako výbuch, a na dvoře tohle… Bylo neskutečné štěstí, že se tam zrovna naše děti neschovávaly za autem, jak často dělaly, aby na nás bafly. Nedávno tam dokonce rodina sousedů pod tou zdí slavila narozeniny syna. Radši nechci domýšlet, co by se stalo, kdyby to ruplo během té oslavy,“ řekla Deníku Jitka Polívková.

O pádu 12 metrů dlouhé a 5 metrů vysoké opěrné zdi u svahu v Jungmannově ulici se dozvěděli policisté z Obvodního oddělení Teplice město včera kolem půl čtvrté. "Předběžná odhadnutá škoda na třech vozidlech je 900 tisíc korun," uvedla policejní mluvčí Ilona Gazdošová. Policie věc šetří zatím bez právní kvalifikace.

Pozemek bývalého židovského hřbitova patří podle katastru nemovitostí developerovi Jaroslavu Třešňákovi s manželkou. Podle sousedů se na místě byl už včera podívat právě i zástupce majitele s tím, že věc bude řešit. "Nevím o tom, omlouvám se, zjistím zítra," řekl Deníku samotný Jaroslav Třešňák.

