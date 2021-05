Výstava je kromě úvodních plachet s texty a fotografií Františka Fridricha rozdělena do pěti základních oddílů dle na fotografiích zobrazených oblastí: Teplice, Šanov, Krupka, Bílina, Dubí a okolí Teplic. Každá sekce je uvozena popiskami a několika mapami, které návštěvníka zorientují, kde byly v druhé polovině 19. století vystavené snímky pořízeny.

„Další fotografie jsou reprodukovány na stěnách a originální fotografie jsou umístěny ve skříňových vitrínách. František Fridrich (1829-1892) byl ve své době jeden z nejvýznamnějších českých fotografů a jako jediný tehdejší fotograf z Čech získal i mezinárodní věhlas. Fridrich se nejvíce proslavil snímky Prahy a lázeňských měst. Teplice měly to štěstí, že se staly jeho nejoblíbenějším fotografickým místem,“ řekla kurátorka výstavy Pavlína Boušková z Regionálního muzea Teplice.

Výstavu lze navštívit úterý až pátek od 12 do 17 hodin a o víkendech a svátcích od 10 do 12 a od 13 do 17 hodin. Plné vstupné stojí 30 korun a snížené 20 korun.