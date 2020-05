Severočeská vodárenská společnost (SVS) v Úpoři, což je část obce Světec, vymění dožilý vodovod a popraskanou kanalizaci pro zbruba 60 napojených obyvatel.

Vodovod. Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/ Leona Paroulková

Vodovod je starý 90 let a kanalizace je mladší asi jen o pět let. Kamerová prohlídka prokázala, že je stoka popraskaná, v havarijním stavu, lokálně je viditelná zemina. SVS proto rozhodla o provedení rekonstrukce vodovodu v délce 378,50 metrů a kanalizace v délce 233 metrů. Vlastní stavební práce začnou v následujících dnech, hotovo má být do 6. října letošního roku. Investorem je SVS.