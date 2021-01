„V televizi ukazovali, jak všude vydatně prší a mně na zahradě usychala rajčata,“ kroutil hlavou nad paradoxní situací Miloš Hronek z Teplic.

Teplický okres patřil k těm, kde z celé republiky v teplé půlce roku pršelo nejméně. „Teplice měly nejmenší procento normálu srážek ve vegetačním období v roce 2020 ze všech okresů ČR. Jen 80 procent,“ konstatoval severočeský meteorolog Radek Tomšů. Málo vláhy bylo přes léto i v dalších částech kraje. „Místní podzemní vody jsou tak stále silně podnormální,“ dodal. Zatímco jinde v republice se podle něj situace s vláhou výrazně zlepšila, tak pro Ústecký kraj to neplatí. „Důkazem budiž zákazy odběru vody během července a srpna,“ poznamenal pracovník ústecké pobočky Českého hydrometeorologického ústavu.

Lidé na Teplicku nesměli brát vodu na zalévání zahrad, hřišť a trávníků, ani na napouštění bazénů třeba z Maršovského potoka, Bouřlivce či Štrbického potoka. Podle Radka Tomšů, který je zároveň předsedou oseckých zahrádkářů, přes léto vyschl Osecký potok. Zákazy odběrů povrchových vod platily kromě Teplicka například také na Chomutovsku či Ústecku.

To, že loňská situace s dešťovou vodou nebyla po celé republice konstantní, potvrdil Pavel Zahradníček z portálu Intersucho. „Pokud vezmu aktuální situaci, tak to stejné opravdu v celé republice není. Nejméně půdní vláhy bylo právě v Ústeckém kraji. Nejvíce loni pršelo na Moravě, kde je situace nejlepší,“ komentoval.

Jak budou vypadat nejbližší roky v Česku, lze podle něj předvídat jen stěží. "Klimatické modely vždy říkají tendenci například v dalších 20 či 30 letech. Ale jak bude v konkrétní rok, neumí předpovědět," uvedl odborník. Vzhledem k předpovědi o rostoucích teplotách vzduchu lze ale očekávat v budoucnosti převážně suché roky střídané těmi vlhčími. "Zároveň platí, že těch sušších variant bude více, protože i při normálním srážkovém roku bude vysušovat krajinu nadprůměrná teplota vzduchu," dodal.

Trochu chladnější loňské léto bylo velkým rozdílem proti těm předchozím, kdy panovaly dlouhodobé tropy. Ty byly hlavní příčinou sucha, docházelo při nich totiž k obrovským výparům. Zatímco loni bylo v Česku 31 tropických dní (přes 30 stupňů), v minulých letech to byl až dvojnásobek. Z historických dat vyplývá, že i přesto bylo léto 2020 nadprůměrně teplé. Ale ne tolik jako předcházející léta od roku 2015.

Přírodní zdroje vody v Ústeckém kraji jsou pod neustálou kontrolou. „Stává se, že některé lokální podzemní zdroje pitné vody mění v průběhu času svoje parametry,“ uvedl mluvčí Severočeské vodárenské společnosti Mario Böhme. Pro případ krizových situací bude fungovat pracovní skupina, která by se stala do budoucna jednou z komisí Rady Ústeckého kraje. „Šlo by o poradní orgán, který přijímá doporučující stanoviska směrem k Radě Ústeckého kraje,“ vysvětlil mluvčí kraje Martin Volf.

(mep)